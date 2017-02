Els últims mapes del temps rebaixen les opcions de pluja de cara al cap de setmana

L'arribada de bandes de núvols per Ponent ha fet que aquest matí l'ambient sigui bastant més suau que ahir a les comarques de la meitat oest; a l'est, en canvi, el dia ha començat amb més fred i humitat que ahir. La boira s'ha fet protagonista en diverses comarques de Girona; a l'aeroport de Vilobí d'Onyar, per exemple, la visibilitat s'ha reduït fins als 400 metres a primera hora.

Avui serà un dia de cel emblanquinat a causa dels núvols prims, en general seran núvols poc espessos, però al Pirineu i en algunes comarques centrals aquest dijous pot arribar a ser bastant tapat. Al migdia els termòmetres variaran poc respecte d'ahir, ambient agradable en general, amb màximes al voltant dels 15 graus en molts casos. Encetarem el cap de setmana amb cel més clar, i tant demà com dissabte seran dies amb molt més sol que no pas núvols.

Ahir us explicàvem que hi havia molta incertesa sobre com seria el temps de diumenge, i avui els mapes del temps s'han decantat més clarament per dibuixar un escenari amb poques opcions de pluja, en tot cas, amb més intervals de núvols a l'est i especialment a les comarques de Girona. En àmbits com l'Empordà, el Ripollès i la Catalunya del Nord s'hi podrien arribar a escapar precipitacions febles, però en general el temps continuarà sent estable.

Tampoc canviaran gaire les temperatures, seguirem parlant de migdies molt agradables i temperatures que a primera hora es mouran en general entre els 5 i els 10 graus. Amb menys núvols, cal esperar que les pròximes nits siguin més fredes que avui a Ponent i al Pirineu.

En general, però, a deu dies vista no s'entreveuen canvis importants de masses d'aire, i per tant, cada cop es va esvaint l'opció d'un nou episodi de fred intens o d'una situació d'ambient clarament hivernal. El més probable, més aviat, és que la setmana que ve les temperatures siguin una mica més altes.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte