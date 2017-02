El tercer gener més càlid al món tot i el fred a Europa

En molts punts de Catalunya aquest gener ha estat el primer amb temperatures per sota del normal des de 2011, una dinàmica que també s'ha traslladat a bona part d' Europa, però en canvi, no a escala global. Les dades de les agències nord-americanes NASA i NOAA situen aquest gener com el tercer més càlid des que es recullen dades (1880), només per darrere de l'any passat i també de l'any 2007.

Segons la NASA, la temperatura global s'ha situat 0,92 ºC per sobre de la mitjana del període 1951-1980, però 0,2º per sota de la del gener anterior. Segons dades de la NOAA, la mitjana del gener s'ha situat 0,88 ºC per sobre de la mitjana del segle XX.

Regions com l'est dels Estats Units, l'est d'Àsia i el Canadà són algunes de les que han registrat temperatures proporcionalment més altes, amb anomalies positives de tres graus o més, però, de fet, mirant el mapa mundial d'anomalies es pot comprovar que a bona part del planeta la temperatura ha estat per sobre de l'habitual. Europa, el nord d'Àfrica, el nord-oest dels Estats Units i països com Nova Zelanda són alguns dels indrets en què les temperatures han estat més baixes del que tocaria. A Amèrica del Sud aquest ha estat el segon gener més càlid des del 1910, només per sota de l'any passat. En canvi, a Europa no tenia un primer mes de l'any tan fred des de 2010.