Els musulmans de Ripoll volen ajuda per controlar els imams

Decebuts i abatuts per haver contractat un imam que hauria convençut els joves de Ripoll per cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils, la comunitat musulmana de Ripoll es va reunir ahir amb el cònsol del Marroc a Girona, Mohamed alKasar, amb l’objectiu de demanar-li que el seu país faci algun tipus de control als imams. “El govern marroquí podria emetre algun document que certifiqués que és un bon imam”, va assenyalar el president de la comunitat Annur, Ali Yassine, que fa tres dies que no dorm pel mal que va ocasionar Abdelbaki es Satty.

“Era impossible d’endevinar com pensava, però volem evitar que torni a passar”, va destacar amb la veu trencada. “Eren els nostres nois”. Les famílies dels joves que van cometre l’atemptat també van preguntar com ho havien de fer per repatriar els cossos al Marroc i li van demanar ajuda per als tràmits. El cònsol va atendre les seves demandes i es va comprometre a estudiar-les. La comunitat intenta tornar a la normalitat, després de dies sent el focus mediàtic, però el dolor que va causar EsSatty no el podran esborrar mai. Ahir a la tarda es van convocar dos actes per buscar mesures per unir la societat ripollesa i evitar que les petites guspires racistes que han sorgit els últims dies no esdevinguin un incendi incontrolable. Primer, a les cinc de la tarda, un centenar de veïns es van reunir en assemblea a la plaça Llibertat de Ripoll per posar sobre la taula propostes i activitats per promoure la cultura de la pau i la integració. “Es necessari escenificar que ajudarem a recuperar la normalitat de baix a dalt”, va ressaltar Cèsar Caldera, el portaveu de la nova plataforma Tots i Totes Som Ripoll creada després dels atemptats.

Evitar possibles brots xenòfobs

Per aconseguir-ho, han obert un correu electrònic, somripoll@gmail.com, perquè tothom que tingui ganes d’ajudar i organitzar activitats proposin mesures o accions per evitar una fractura social i promoure una “convivència pacífica dins la diversitat”. En els últims dies hi ha hagut alguns incidents racistes i han aparegut uns adhesius amb el lema “Prou mesquites” a diversos comerços i pels carrers, que la brigada municipal ha eliminat. Entre els assistents hi havia membres d’entitats locals però també familiars dels joves i veïns a títol individual. “Estem tots units, hi ha molta feina a fer, però no podem deixar que apareguin brots racistes” va concloure Caldera.

Una hora més tard, més d’una trentena d’entitats culturals, religioses, esportives, socials i educatives del municipi es van reunir a l’Ajuntament per preparar la manifestació de dissabte sota el lema “Ripoll per la pau, un pas endavant”. “Volem fer pinya tot el poble per demostrar que Ripoll és molt més que un grapat de terroristes”, va indicar Elisabet Camproví, de l’Associació de Dones. “Hem de sumar i treballar plegats perquè som tots del mateix poble i és igual quina sigui la teva religió o país d’origen”, va afegir Maite Amarita, de l’Associació d’Artistes el Safareig. Les entitats van animar tothom a assistir a la manifestació i també van acordar fer propostes a l’Ajuntament per promoure la integració entre els diferents col·lectius. El president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, Mohamed elGhaidouni, que va assistir a la trobada, va elogiar el comportament “exemplar” que han tingut els ripollesos perquè demostra que és “una ciutat forta”.