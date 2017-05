Una nena de 4 anys mor ofegada a la piscina municipal de Ripoll durant una activitat escolar de natació

Una nena de 4 anys ha mort ofegada aquest divendres a la piscina municipal de Ripoll durant una activitat escolar de natació. La menor, alumna de l'escola Pirineu de Campdevànol (Ripollès), feia un curset de natació amb altres nens de la seva classe. Cap a quarts de dotze, quan els monitors ja recollien, s'han adonat que la petita no era amb el grup i l'han vist surant a la piscina. Els serveis d'emergència han rebut l'alerta a les 11.49 h del matí i fins al lloc dels fets, situat al carrer Concepció Ducloux, s'han desplaçat Mossos d'Esquadra, Policia Local i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Quan hi han arribat, però, no han pogut fer res per salvar la vida de la petita. S'ha obert una investigació per aclarir les causes de l'ofegament. El SEM ha desplaçat fins al lloc dues ambulàncies i un helicòpter, i els efectius han practicat durant llarga estona maniobres de reanimació a la nena sense èxit. El SEM també ha activat un equip de psicòlegs per poder atendre els familiars de la víctima, els monitors de la piscina i els professors de l'escola.

El departament d'Ensenyament, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consell Esportiu de la comarca i els Ajuntaments de Ripoll i Campdevànol han emès un comunicat conjunt on es mostren "consternats" per la mort de la petita. Les cinc institucions han traslladat el condol a la família i a la comunitat educativa.