Un grup d’okupes estrena els pisos que esperaven sis famílies

Impotents i desil·lusionats. Així se senten les 11 famílies que havien d’entrar a viure el mes de març en un bloc de pisos nou de trinca de La Llagosta i que han vist com, de cop i volta, els seus plans perillen. La raó és l’okupació de sis dels 12 pisos que té l’edifici per part d’un grup de persones que dimarts a la nit van entrar al bloc, propietat del BBVA. L’empresa de vigilància Prosegur va blindar les portes de diversos pisos del bloc, ubicat al carrer Sant Francesc de la població vallesana, però els okupes van entrar en sis d’ells esbotzant la porta a cops de peu.

La situació ha generat un conflicte obert entre aquests okupes i els futurs propietaris legals. La tensió ha escalat les darreres hores amb concentracions al carrer dels futurs propietaris i les dues parts increpant-se verbalment. L’enfrontament ha requerit la presència policial al barri.

“Ha estat una galleda d’aigua freda perquè teníem moltes il·lusions dipositades en aquest pis”, assegura Sergio Alcaira, que havia de signar la cessió de les claus del 2n-4a del bloc el proper 20 de març per entrar-hi a viure amb la seva parella. Alcaira ja estava mirant mobles i pintures per al futur habitatge, i fins i tot ha deixat el pis de lloguer en el que vivia. Ara, es veu abocat a viure a casa de la seva mare o del seu sogre fins que s’arribi a una solució. “Demanem al banc que ens doni més informació per saber quant pot durar la situació actual”, exigeix. Impotent, relata com ara tot depèn del BBVA ja que ell, com la resta de famílies, només havia emparaulat amb l’entitat bancaria la compra.

“Només volem saber si podem seguir lluitant per aquest pis o hem de buscar una alternativa, però així no podem seguir”, ha insistit Alcaire, que lamenta que els ocupes els rebin als balcons dels pisos “enrient-se’n i fumant”. Aquest futur propietari del pis tem perdre els prop de 400 euros de taxació que ja havia pagat pels propers sis mesos, i considera que no és una casualitat que aquestes persones hagin entrat a viure als pisos just quan acabaven de ser reformats. Els cinc habitatges de la segona planta són dúplex i és on han entrat a viure la majoria dels ocupes, sosté.

Condicions dels okupes

El grup d’okupes va accedir a la porta d’entrada a l’edifici amb claus pròpies, ja que el pany havia estat canviat. L’ARA ha pogut entrar a dins d’un dels pisos, el dúplex del 2n-1a, en el qual hi viu de forma il·legal el Sohi, un jove de 21 anys de Mollet del Vallès que assegura que va pagar 600 euros a la persona que va forçar el pany i li va donar accés a viure en aquest habitatge que comparteix amb el seu cosí . “Jo puc marxar del pis si ve un representant del banc i arribem a un acord”, explica Sohi, que afirma que la solució ha de passar perquè el banc li cedeixi un altre pis on anar a viure a La Llagosta, ciutat que té 55 pisos buits propietat dels bancs, sosté.

“Entenc perfectament a aquestes persones i em fan molta llàstima, però nosaltres també ho estàvem passant molt malament”, afirma Sohi. Relata que es va quedar sense feina ni casa a Mollet i que no té bona relació amb la seva família. Els ocupes viuen als pisos amb dos gossos i amb l’alta en els subministres de llum, gas i aigua perquè l’edifici ja s’havia posat a punt perquè entressin a viure les famílies.

Denúncia bancària

El BBVA va adquirir els immobles després de la fallida de l’antic promotor i els va posar a la venda. Onze ja estaven emparaulats amb els nous amos. Ara, el banc ha presentat una denúncia contra aquesta ocupació ja que, segons fonts de l’entitat, l’equip mediador del conflicte ha comprovat que els joves ocupes no són persones en situació vulnerable. A més, el BBVA assegura que va informant als futurs compradors de la situació, que espera que es solucioni “de la manera més àgil possible”.

El consistori dóna suport a les famílies afectades i ha ofert els recursos jurídics consistorials. “Espero que la justícia actuï ràpidament per solucionar la problemàtica”, assegura en un comunicat l’alcalde de La Llagosta, Óscar Sierra.