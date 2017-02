"Si ella no participa, jo tampoc": una campanya de SOS Racisme grava com reaccionem davant del racisme

Una paradeta enmig d'una plaça de Barcelona que anuncia un sorteig d'una nit d'hotel. Una noia, amb aparença àrab, demana poder participar. La promotora del concurs li nega aquesta possibilitat perquè "està pensat per a gent d'aquí", "per a gent normal que va a aquests llocs", "no per a tu". Aquest és el punt de partida d'un vídeo de l'ONG SOS Racisme, en què s'han gravat amb una càmera oculta les reaccions reals de persones anònimes davant d'una situació racista, recreada per dues actrius.

El vídeo es va gravar el passat 14 de febrer a Barcelona i hi van participar 40 persones anònimes en 23 escenes diferents. Davant les respostes de la (falsa) promotora del concurs, la majoria de ciutadans decideixen no participar al sorteig. "No em sembla bé", "feu vergonya", "gent normal també és ella" o "té el mateix dret" són alguns dels arguments.

Ara bé, el més alarmant del vídeo són les respostes racistes, amb expressions com "al teu país no ens deixarien", "si no et deixa participar és per alguna cosa" o bé "aquests són els pitjors, si té estudis no et deixarà en pau".

Una vegada finalitzada l'escena, un grup d'activistes de l'associació desvetllava el fet i explicava l'objectiu de l'anunci a les persones que havien viscut l'escena. El plantejament de l'acció, segons el responsable de comunicació de SOS Racisme Catalunya, José Peñín, és "tractar de posar imatge a una realitat que SOS Racisme porta anys denunciant: que moltes persones pateixen agressions i discriminacions en el seu dia a dia i que això ens afecta a tots i totes".

La campanya a les xarxes socials es mourà amb les etiquetes #esRacismo #Arrazakeriada i #aixòòéésracisme, i vol fomentar el debat amb la ciutadania al voltant del racisme més subtil i quotidià.