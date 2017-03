Un cap de setmana en una casa de colònies sense llum (i sense atenció en català)

Trenta hores en una casa de colònies sense llum, aigua calenta o calefacció per una avaria elèctrica. A fora, dos pams de neu i temperatures d'entre zero i cinc graus. És 'l'aventura' que han viscut aquest cap de setmana 90 nens a la Guàrdia Lada, al terme municipal de Montoliu de Segarra. Els infants, de 4 a 14 anys, van passar el cap de setmana fent activitats per entrar en calor, i a la nit es van repartir mantes i frontals. "Per sort sabien que havia nevat i anaven molt abrigats", detalla a l'ARA el director de la casa de colònies, Xavier Roset. Diumenge a la tarda, els nens, de Sant Pere de Ribes, van tornar a les seves cases.

Per al director de la casa de colònies, el pitjor de tot plegat va ser la falta d'informació. "Fins a les 4 de la matinada de dissabte no va aparèixer cap tècnic", lamenta Roset, que explica que mentrestant la informació que van rebre sobre l'avaria va ser "inexistent". El director de la casa denuncia que quan va contactar amb Endesa, al centre d'atenció telefònica es van riure d'ell per demanar algú que l'atengués en català. "Va contestar algú amb un accent llatinoamericà molt tancat, i entre això i les interferències, no enteníem res. Quan vam demanar que ens atenguessin en català l'operador ho va comentar als companys i van començar a riure a riallades. Va ser molt humiliant", relata Roset. Seguidament, els van derivar a un contestador automàtic on els explicaven que l'atenció només era entre dilluns i divendres.

Fonts d'Endesa expliquen a l'ARA que per poder donar resposta a totes les trucades tenen diversos centres d'atenció telefònica. Si es truca des de Catalunya, generalment es deriven als centres de Barcelona i Terrassa. Si les línies estan ocupades, però, la trucada es passa a un centre de Còrdova, a Andalusia. I si aquest centre també està ocupat, es deriva finalment a una centraleta de Medellín, a Colòmbia. "Aquest sistema es fa amb vocació de servei, perquè no es perdi cap trucada", expliquen les mateixes fonts, que subratllen que a Colòmbia no parlen català.

9.000 abonats de 22 municipis de Lleida es van quedar sense llum

Des de divendres a la nit fins diumenge, els talls van arribar a deixar sense llum més de 9.000 abonats de 22 municipis de les comarques de Lleida i es van multiplicar les queixes d'alcaldes del territori, que denuncien falta de previsió i de manteniment de la xarxa. Diumenge al matí encara quedaven uns 600 abonats sense electricitat, però al llarg del dia la situació es va anar normalitzant, segons Endesa. La neu que va caure la matinada de dissabte va malmetre alguns cables que s'han hagut de reparar després d'inspeccionar-los amb un helicòpter. L'avaria més important va afectar un cable d'alta tensió a Ponts.

Pel que fa a la casa de colònies, fonts d'Endesa van assegurar que la incidència va estar provocada pel fet que algú s'havia endut dos dels tres fusibles de la caixa (els que alimentaven d'electricitat la casa), i que aquesta va ser la causa de la falta de subministrament. "Qui s'hauria d'endur uns fusibles?, no té sentit", denuncia el director del centre. No obstant això, Endesa considera que no és la responsable d'aquesta incidència, i fins i tot denunciarà el cas als Mossos d'Esquadra. En canvi, l'alcalde de Montoliu de Segarra, Vicens Roig, en cap cas exculpa l'empresa. "Si hi ha una avaria, sigui gran o sigui petita, és responsabilitat de la companyia, i el fet que hagi estat una cosa tan insignificant com dos fusibles encara afegeix més gravetat a l'assumpte", assegura a l'ACN. "És una avaria poc important i que, en canvi, ens ha suposat estar 30 hores sense llum. Encara em sembla més vergonyós, que una cosa tan senzilla no l'hagin detectat fins passades gairebé 30 hores", ha afegit.