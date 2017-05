Una dotzena de persones queden atrapades a les andanes de l’estació de Renfe de Molins de Rei

Una dotzena de persones van quedar atrapades la matinada del passat dissabte a les andanes de l’estació de Renfe de Molins de Rei sense poder sortir a l’exterior ja que tots els accessos estaven tancats. Entre els viatgers afectats hi havia una dona embarassada, dues dones d’edat avançada, una persona que tenia dificultats per caminar, un parell de nens i una dona que portava un nen petit en braços. Molts dels viatgers, els més àgils, van optar per saltar les tanques de seguretat que envolten l’estació.

Aquells que no van poder sortir van trucar diverses vegades a la Guàrdia Urbana de Molins de Rei sense que els poguessin ajudar. Finalment i desesperats, van optar per colpejar les finestres que hi ha a l’estació i on hi viuen tres famílies. Una d’elles els va deixar entrar a casa seva per la finestra, van creuar tot el seu pis i van sortir per la porta que dóna a l’exterior de l’edifici de l’estació.

Els viatgers van arribar a l’estació de Molins de Rei a la 1:25 de la matinada, una hora més tard de l’horari habitual ja que a les 11 de la nit es va produir un atropellament mortal a l’alçada de l’estació d’Arc de Triomf. Els Mossos van tallar la circulació de trens en aquest punt durant dues hores i Renfe es va veure obligat a desviar trens i a retenir-ne d’altres cosa que va provocar importants retards a tot el servei de Rodalies.

Tot i els inconvenients patits d’haver d’esperar més d’una hora per arribar al destí final els viatgers es van trobar amb la sorpresa que l’estació de Molins de Rei estava totalment tancada i no hi havia ningú per atendre’ls. Renfe ha reconegut que hi va haver un error de coordinació amb el personals que s’encarrega de tancar i obrir les estacions, que revisarà els protocols i ha demanat excuses als afectats.

L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramón Casals (PDeCAT) ha assegurat que demanaran explicacions als responsables de Renfe i ha assegurat que aquest incident “és una vergonya i una errada més del servei de Rodalies". "perquè el que ha passat és greu però com aquest hem tingut altres petites coses”, ha afegit.

Els afectats s’han queixat que la Guàrdia Urbana de Molins de Rei no els va atendre tot i haver-los trucat diverses vegades. Segons ha pogut saber l'ARA, les patrulles disponibles de la Guàrdia urbana tenien dos serveis urgents a aquella hora. Quan els van acabar -aproximadament 30 minuts més tard, segons les fonts - una de les patrulles va anar a l'estació, però els afectats ja havien marxat. Tot i així, defensen que "el problema no és de la Guàrdia Urbana" ja que és la companyia qui se n'hauria de fer càrrec. Segons han explicat els afectats i la persona que els va deixar entrar a casa seva, va passar més d’una hora entre la primera trucada a la policia local i la sortida a l’exterior de l’estació.