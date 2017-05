Preacord per a la renda garantida de ciutadania a Catalunya

Govern i entitats ja tenen lligat un preacord per posar en marxa la renda garantida de ciutadania (RGC) a Catalunya. A falta que la comissió promotora avali el text aquest dijous en una assemblea, la renda garantida de ciutadania de 664 euros, que s'aplicarà de manera progressiva fins a arribar a aquest import, serà una realitat a partir de setembre, segons han explicat a l'ARA fonts de la negociació.

Les parts han assolit l'entesa sobre la possibilitat de compatibilitzar la renda amb les feines a temps parcial, que era l'únic escull que persistia en la negociació. El Govern ha acceptat que les llars monoparentals amb ingressos que no arribin al llindar mínim -que són 550 euros mensuals aquest any i que creixeran fins als 664 euros el 2020- puguin complementar el salari fins a arribar-hi gràcies a la renda.

El compromís és que la compatibilitat entre renda garantida de ciutadania i rendes del treball vagi avançant fins a generalitzar-se a totes les llars on els ingressos a temps parcial no arribin als mínims. El text del preacord, però, no situa un horitzó concret per a aquesta generalització.

El càlcul del Govern és que a partir de setembre més de 29.000 beneficiaris que ara cobren la renda mínima d'inserció (RMI) passaran a cobrar la renda garantida de ciutadania, i que hi haurà unes 7.000 llars monoparentals que comptabilitzaran rendes del treball i renda garantida.

La renda garantida de ciutadania situarà un llindar mínim d'ingressos per a les persones i llars en situació de pobresa i la podran percebre quan no arribin al 100% de l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), 664 euros al mes, però la seva aplicació serà progressiva.

El calendari de desplegament

El setembre d'aquesta any, una llar sense ingressos amb un sol membre rebrà 550 euros al mes de renda garantida, l'equivalent al 85% de l'IRSC. El segon membre d'una llar tindrà dret al 50% d'aquest import i s'arribarà als 813 euros. Cada fill menor, fins a un màxim de tres, donarà dret a 75 euros extres.

La proposta que s'ha preacordat passa per un període de transitorietat fins que s'arribi al 100% de l'IRSC el 2020. Aquell any, una persona sense ingressos rebrà 664 euros al mes i si la llar té dos membres l'import serà de 995 euros més 100 per cada fill menor, si n'hi ha, fins a un màxim de tres.