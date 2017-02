Presó provisional sense fiança per l'home que dimarts va matar la seva parella a Santa Perpètua de Mogoda

El jutjat de violència sobre la dona de Sabadell ha ordenat aquest divendres presó provisional comunicada i sense fiança per a l’ home que aquest dimarts a la nit va matar la seva parella a Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental). A l’acusat, que s’ha acollit al seu dret de no declarar, se l’imputen els delictes d’homicidi o assassinat -es concretarà a mesura que avanci la instrucció- i trencament de mesura cautelar.

La magistrada que porta el cas també ha acordat la suspensió de la pàtria potestat i la prohibició d’apropar-se i comunicar-se per cap via amb els seus fills.

Els fets van passar la nit de dimarts. L'home va matar la seva parella i després es va lliurar a la comissaria central dels Mossos d’Esquadra, a Sabadell, segons va explicar el conseller d'Interior, Jordi Jané. La víctima hauria fet 35 anys el mes que ve. Es deia Leydi i havia denunciat el seu assassí. En contra del marit no hi havia una denúncia sinó tres, però no van evitar l’assassinat.

La Leydi era d’origen equatorià, tenia cinc fills, feia divuit anys que vivia a Catalunya amb la família i en feia cinc que treballava a Mogoda Serveis SAM, l’empresa que neteja els carrers i els edificis públics d’aquesta ciutat del Vallès Occidental. El seu marit, de 54 anys, la va apunyalar quan sortia de netejar l’Escola Santa Perpètua, al carrer Joaquim Malats, i la va deixar estesa a terra. Un veí va trucar al 112 a tres quarts de dotze de la nit per avisar que hi havia un cos al carrer.

La primera denúncia per amenaces contra el marit és del setembre. Es va arxivar a petició de la fiscalia, que va considerar que no podia tirar l’acusació endavant perquè no hi havia testimonis, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La segona denúncia, per amenaces, és del novembre. S’havia de jutjar a l’abril i es va dictar una ordre d’allunyament de mig quilòmetre contra l’home. No va funcionar, no en va fer cas. L’última denúncia és del gener, per haver incomplert l’ordre d’allunyament i per coaccions i obstrucció a la justícia. El jutjat d’instrucció va ampliar l’ordre d’allunyament a un quilòmetre i es va programar un altre judici previst per al mes de juny.