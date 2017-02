Les proves de tercer de primària tornen a dividir la comunitat educativa

Les proves diagnòstiques de tercer de primària que es realitzen a tots els centres catalans han tornat a encendre el debat en el sí de la comunitat educativa. Així i per tercer any consecutiu, els sindicats (USTEC‐STE's, CCOO Educació, UGT de Catalunya, CGT Ensenyament) i organitzacions com la Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC) han manifestat el seu desacord amb uns exàmens que consideren un " instrument de segregació" que crea competència entre els diferents centres escolars.

Aquestes entitats, agrupades sota el paraigües del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), han manifestat el seu recolzament a aquells pares que decideixin no portar els fills a l'escola el dia de les proves, centrades en competències lingüístiques i matemàtiques i d'ús intern de cada centre.

Fonts del departament d'Ensenyament asseguren que no pot haver segregació quan es tracta d'avaluacions diagnòstiques, que són corregides pel professorat propi de cada centre i que no serveixen per elaborar cap mena de rànquing, ni transcendeixen públicament. "Es una prova per proveir el mestre amb les eines necessàries per ajudar l'alumne i ni tan sols figura en l'expedient de l'alumnat", sostenen.

La crítiques de la MUCE no només es refereixen a les proves de tercer de primària, que es realitzen des d'avui i fins el proper 13 de març, sinó també a les de final d'etapa de sisè de primària i que estan previstes pel proper mes de maig.

Ensenyament sosté que, a diferència de les de tercer de primària, aquestes proves de final d'etapa serveixen per avaluar de manera global el sistema educatiu. En aquest sentit, remarquen que aquest coneixement i els esforços realitzats a través d'iniciatives com les auditories pedagògiques a les escoles han contribuït a millorar els resultats dels alumnes anys rere any.

El MUCE, però, afirma que moltes escoles utilitzen els seus propis resultats per aconseguir més preinscripcions. "Hi ha molts centres que pengen els resultats a les seves webs i, al final, aquests introdueixen un element diferenciador dins del sistema", assegura a l'ARA Belén Toscón, membre de la junta general de la FAPAC.

Toscón defensa la realització de proves diferenciades en funció del model pedagògic de les escoles per evitar que juguin en contra de la innovació i exigeix que aquestes proves tinguin un caràcter mostral i que no es realitzin a tots els centres per evitar que competeixin entre ells.