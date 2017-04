La taxa de risc de pobresa a Catalunya se situa al 13,2%, segons els resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida realitzada a la primavera del 2016 amb les dades dels ingressos mitjans de les llars durant el 2015 que publica aquest dimarts l'INE. D'aquesta manera, Catalunya és el quart territori de l'Estat amb la taxa més baixa per darrera de Navarra, el País Basc i la Rioja. En el conjunt de l'Estat, el percentatge de població en risc de pobresa es va situar al 22,3% -amb dades d'ingressos del 2015-, davant del 22,1% de l'any anterior -amb dades d'ingressos del 2014).



Així mateix, l' ingrés mitjà anual net per persona a Catalunya va ser de 12.660 euros l'any 2015, mentre que en el conjunt de l'Estat es va situar en els 10.708 euros, un 2,8% superior al registrat l'any anterior. Així mateix, les llars espanyoles van tenir uns ingressos mitjans anuals de 26.730 euros el 2015, la qual cosa va suposar un increment del 2,4% respecte a l'any anterior.



Segons les dades sobre les dificultats econòmiques de l'estudi, l'any passat el 34,5% de la població catalana no es va poder permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any i el 37,7% no va tenir capacitat per afrontar despeses imprevistes. Així mateix, 12,2% va tenir moltes dificultats per arribar a finals de mes.