Els terroristes ja volien atemptar a Barcelona de manera imminent abans de l'explosió d'Alcanar

Els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que, abans que es produís l'explosió de la casa d'Alcanar, la idea dels terroristes ja era atemptar a Barcelona de manera imminent. El major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, ha explicat aquest diumenge que els terroristes havien planificat "més d'un atemptat" a Barcelona amb l'ús d'explosius que volien executar en les mateixes dates en les quals van acabar fent els atacs a la Rambla i a Cambrils. Segons Trapero, l'explosió del xalet d'Alcanar va impedir que poguessin utilitzar el material que havien preparat, malgrat que igualment tenien previst atemptar a Barcelona el mateix dia o poc després dels actes de la Rambla i Cambrils però "amb la voluntat de fer molt més mal". Quan es va produir l'explosió d'Alcanar, els terroristes "van reorientar" la seva acció amb el mateix ànim "de causar mal" i van executar els dos atemptats.

En una roda de premsa amb periodistes internacionals, Trapero també ha assegurat que han pogut identificar el conductor de la furgoneta de l'atac a la Rambla. Tot i que no n'ha concretat el nom, ha avançat que les properes hores els Mossos esperen aclarir qui és l'autor material de l'atemptat de Barcelona i quins són els dos morts que, de moment, s'han trobat entre les runes de la casa d'Alcanar. Trapero ha afegit que la policia no havia rebut cap tipus d'informació, prèvia a l'explosió, del xalet d'Alcanar i ha pronosticat que els terroristes hi eren des de feia uns sis mesos. Ha reiterat que les 12 persones que formaven part de la cèl·lula jihadista, inclòs l'imam, no tenen antecedents vinculats amb el terrorisme, malgrat que els Mossos han detectat que algun dels integrants havia fet darrerament "algun viatge" al centre d'Europa.

Trapero ha avançat que la policia va obtenir ahir una informació "molt interessant" de la persona que conduïa el vehicle que es va saltar un control policial a la Diagonal, encara que ha insistit que ara mateix "no es pot demostrar" que aquest cas estigui lligat amb els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. "Si es pot acreditar la relació, tindrem un cadàver més vinculat amb els atemptats", ha afirmat el major dels Mossos, ja que a l'interior del cotxe es va trobar el cos sense vida del propietari del vehicle. Es tracta d'un jove de 34 anys i veí de Vilafranca del Penedès, que va morir per les ferides provocades per una arma blanca.