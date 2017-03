Es dupliquen els casos d'assetjament escolar per LGTBIfòbia

L' Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha detectat un creixement exponencial dels casos de bullying a nens i nenes homosexuals o trans. Durant el 2016 es van registrar 11 casos, quan l'any anterior van ser 5. El que ha alarmat més l'entitat, però, és el ritme de creixement d'aquesta "xacra". En termes percentuals, els casos de bullying van suposar el 2015 el 4,4% de les incidències (5 de 113 casos), mentre que l'any passat ja representaven el 13,1% dels casos totals (11 de les 84 registrades). Això significa que el creixement del bullying al col·lectiu LGTBIfòbic ha crescut el triple, en relació a la resta de tipologia d'agressions.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe 'L'estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016', presentat avui per l'OCH. El president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, ha atribuït aquest augment al fet que ara es poden denunciar més casos, gràcies als convenis de molts ajuntaments amb l'OCH.

Rodríguez ha valorat la iniciativa del Govern d 'implementar un projecte antibullying a tots els centres escolars públics i concertats del país, però ha reclamat que n'hi hagi un d'"específic" per als casos de bullying per homofòbia i transfòbia. "Volem estratègies concretes, no apagar focs", ha assegurat en roda de premsa.

Com seria el pla antibullying de l'Observatori? Rodríguez ha proposat, en primer lloc, formar el nucli dur de les direccions dels centres escolars (directors i caps d'estudi) d'arreu del territori, així com assegurar que el 20% dels recursos del pla que impulsa el Govern que es destinaran al col·lectiu LGTBI es facin "en col·laboració amb l'Observatori". A més, reclamen clarificar quin camí ha de seguir una víctima per denunciar el seu cas i que les agressions tinguin conseqüències per als agressors i no per als agredits, que normalment són els que acaben canviant de centre.

Tot i l'auge dels casos de bullying, la majoria de les incidències registrades són agressions (30,9%, el mateix percentatge que l'any anterior), que suposen 26 dels 84 casos registrats. Han pujat també els casos d'odi i exaltació (d'un 11,5 a un 13,1%), els institucionals (d'un 10,6 a un 11,9%), així com l'homofòbia a nivell familiar (d'un 2,7 a un 6%) i la de dret d'admissió (d'un 3,5 a un 6%).

En canvi, la davallada més significativa són les agressions a través de les xarxes socials. L'any 2015 van suposar el 13,3% del total d'agressions, mentre que l'any passat van baixar a un 4,8%. L'Observatori ho atribueix al fet que moltes vegades no hi ha "prou capacitat de poder sancionar" l'agressor. "Som incapaços de fer un seguiment", ha admès Rodríguez, que ha lamentat que l'anonimat a les xarxes socials provoca que el 90% dels casos no es pugui saber qui és qui escriu l'insult. "És realment complicat, i a més també cal que s'hagin escrit a territori espanyol", ha indicat. Ha avisat, això sí, que això no significa que no n'hi hagi.

De fet, Rodríguez ha assegurat que des de l'Observatori temen que els insults "es banalitzin" a causa de la dificultat d'imposar sancions. "Vas interioritzant que per ser gai et poden insultar. Si primer és un insult, el següent pas pot ser una bufetada, però després pot ser una pallissa", ha assegurat, posant d'exemple els casos de Berga i Sants de fa tot just uns dies. La Generalitat només ha sancionat una persona per expressions vexatòries fins ara.

Per això, demanen més voluntat política perquè la Generalitat, per iniciativa pròpia, faci servir l'article 24 de la llei contra l'homofòbia, que permet imposar mesures cautelars davant una possible agressió, tal com va passar amb el bus transfòbic de l'entitat Hazte Oír, que es va aturar a l'entrada de Martorell.