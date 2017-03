Els vehicles contaminants no podran circular a partir de l'1 de gener de 2019

Un 7% dels vehicles (106.018) i un 16% de les furgonetes de Catalunya (22.049) no podran circular a Barcelona i a 40 municipis més de l'àrea metropolitana a partir de l'1 de gener del 2019. Es tracta dels vehicles més contaminants -furgonetes matriculades abans de l'octubre del 94 i turismes matriculats abans del gener del 97-, que no podran circular per tal de reduir un 30% en 15 anys les emissions contaminants associades al trànsit viari, un 10% a reduir-se en els propers cinc anys. És el primer gran acord de totes les administracions implicades -des de la Generalitat, diputació de Barcelona als ajuntaments i les entitats del transport- i l'han presentat aquest dilluns representants de cada institució, reunits a la cimera per la qualitat de l'aire al Palau de Pedralbes.

"La mala qualitat de l'aire que respirem és un problema que ens interpel·la a totes les administracions públiques a prendre decisions dràstiques per tenir resultats tangibles", ha afirmat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Ha estat ell qui ha anunciat els acords per "regular, limitar i prohibir" l'accés d'aquests vehicles a la zona protegida (anomenada Àmbit-40 perquè inclou 40 municipis). Així, les restriccions seran progressives: començaran a partir de l'1 de desembre d'aquest any, però només aquells dies en què es declari una situació d'episodi ambiental. "Cal fer limitacions amb casos entenedors, quan hi hagi molta concentració de contaminació", ha dit Rull. A partir del 2019 la prohibició serà total de dilluns a divendres, independentment si hi ha episodis ambientals. "L'objectiu és que no sigui conjuntural, sinó estructural", ha argumentat el conseller.

Mesures per descongestionar el transport públic

Si els cotxes i furgonetes no poden circular, la previsió és que el transport públic hagi de suportar una càrrega molt més gran de gent. En aquest punt, la Generalitat ha anunciat una mesura gairebé sense precedents: un " canvi d'horari d'accés i sortida" de la feina dels funcionaris per tal de repartir la mobilitat i fer-la més esglaonada, que es farà ja des d'aquest desembre, quan es produeixin episodis atmosfèrics. La voluntat, ha dit Rull, és estendre aquest acord a altres "grans empreses" que "voluntàriament" s'afegeixin a la mesura.

Ja fa temps que Barcelona es prepara per a la batalla contra la contaminació dels cotxes. A finals de gener, l'AMB va aprovar un programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica amb 33 accions específiques, entre les quals hi havia ja la restricció de la circulació e vehicles més contaminants (els que no porten distintiu ambiental) a les rondes i a l'interior de la ciutat els dies que hi hagi un episodi de contaminació. Abans es podria estendre a poblacions del Vallès com Sabadell, Terrassa i Granollers, segons va explicar Rull.

Entre les mesures que es van aprovar hi ha la creació d'una targeta que donarà accés gratuït durant tres anys al transport públic a les persones que desballestin el seu cotxe vell i contaminant o fer més quilòmetres de carril bici. Barcelona i també altres ajuntaments fa temps que estudien mesures per penalitzar els cotxes més contaminants, com fer pagar més a l'àrea blava o un impost de circulació més alt.