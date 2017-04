El càmping més antic de l’Estat que segueix obert

El primer document oficial que l’acredita com a càmping és l’autorització concedida per la direcció general de Turisme, en què, l’any 1958, aquest organisme permet instal·lar un “ campamento de turismo, denominado Calonge ”, de primera categoria i amb capacitat per a 400 “ acampadores ”, als terrenys on avui hi ha el Càmping Costa Brava. Però l’origen d’aquest càmping -antigament denominat Calonge, tal com apareix al document oficial, i encara abans denominat La Fosca- es remunta a uns quants anys abans, el 1953, quan l’empresari Juan Farré va permetre que un grup de turistes estrangers pernoctessin en uns terrenys de prop de casa seva, a la Fosca. Aquell mateix any, Farré va llogar a la família Herranz-Colomer una pineda de Sant Antoni de Calonge, on avui hi ha el Càmping Costa Brava, per obrir-hi el que seria un dels tres primers càmpings de l’Estat, dels quals només aquest es manté obert actualment.

Pioner a l’Estat

Amb la implantació d’aquell càmping a Sant Antoni de Calonge, situat a pocs metres del mar i envoltat de cales paradisíaques, Farré es convertia en un dels pioners del sector campista a l’Estat, en una època en què estiuejar en plena natura era encara una aposta insòlita.

La família Herranz-Colomer va posar-se al capdavant del Càmping Costa Brava l’any 1973. Ester Herranz, l’actual responsable de la instal·lació, recorda d’aquells primers anys l’absència d’aigua calenta, entre molts altres serveis i comoditats que no existien i que avui són imprescindibles en qualsevol càmping.

Càmping familiar

Tot i que la família Herranz-Colomer de seguida va anar modernitzant la instal·lació i la va anar dotant de serveis, l’actual propietària explica que el Costa Brava s’ha mantingut com un càmping familiar, de petites dimensions, que ha primat sempre la qualitat per sobre de la quantitat. “Molts dels grans càmpings que tenim a prop ofereixen cada vegada més activitats complementàries, de tota mena i per a tots els gustos i edats. El nostre objectiu és sobretot mantenir un alt nivell de qualitat, i distingir-nos pel tracte proper i individualitzat amb els clients, cosa que és possible gràcies a la reduïda dimensió del càmping”, explica. El càmping disposa de 220 parcel·les per muntar-hi tenda de campanya o posar-hi caravana, però no ofereix bungalous. “El client aquí no és un número, és algú amb nom i cognoms”, afegeix Ester Herranz.

Clients fidels

Per a Herranz, una de les principals satisfaccions que li dona la seva feina al capdavant del càmping és veure com molts clients tornen any rere any a passar uns quants dies al Càmping Costa Brava. “Alguns van començar a venir els primers anys d’obrir el càmping i ara ja tenim com a clients les generacions més joves d’aquestes famílies, els fills i els nets”, explica.

Amb un gruix de clients holandesos, francesos i britànics, el Càmping Costa Brava atrau bàsicament campistes que busquen descans i tranquil·litat, i gaudir d’un entorn privilegiat, a més del patrimoni cultural, la gastronomia i l’activitat cultural de la Costa Brava a l’estiu.