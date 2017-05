No utilitzaràs el paper higiènic en va

A quines hores anem al supermercat i quins dies de la setmana ho fem, quants viatges completem al llarg de l’any, quins esports practiquem, quines sèries mirem... Les dades que cada dia aboquem de manera més o menys conscient a les xarxes socials o a les aplicacions del telèfon mòbil defineixen els nostres hàbits i permeten que les empreses que les gestionen coneguin aspectes de la nostra vida millor que nosaltres mateixos.

Uns investigadors del Tsukamoto Terada Laboratory de la Universitat de Kobe, al Japó, han anat un pas més enllà i han creat un dispositiu que faria les delícies de distopies futuristes com 1984, de George Orwell. Consisteix en un petit aparell que identifica els usuaris que fan ús del lavabo a partir dels patrons d’ús del dispensador de paper higiènic.

Aquest giny es basa en un giroscopi que envia a un ordinador les dades de rotació -la velocitat i el nombre de girs- del rotlle i el temps que s’està estirant. Els investigadors defensen que cada persona extreu el paper d’una manera única i, per tant, un cop el dispositiu recopila prou informació de cada usuari és capaç d’establir patrons i d’identificar l’individu assegut a la tassa amb més d’un 90 per cent d’encert.

L’equip de la Universitat de Kobe assegura que l’eina pot tenir una aplicació mèdica. Potser sí, pot ser que algú que va de ventre deu vegades al dia no sigui conscient que necessita veure el metge i cal que un aparell l’avisi. No obstant això, no és descabellat pensar que algunes empreses faran servir el dispositiu per omplir-nos el correu electrònic d’anuncis de laxants, supositoris o cremes hidratants o que qualsevol de nosaltres l’acabarà instal·lant a casa per descobrir qui redimonis és el convidat aquell que necessita mig Amazones per eixugar-se el cul.