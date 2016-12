Brussel·les acusa Facebook d'enganyar sobre la compra de WhatsApp

La Comissió Europea va acusar dimarts Facebook d'aportar dades "incorrectes o enganyoses" sobre la compra de WhatsApp, en el marc de la investigació que Brussel·les va fer del procés. Aquests càrrecs podrien derivar en una sanció per a l'empresa de Mark Zuckerberg, però no afecten la fusió.

En un comunicat, la Comissió Europea ha concretat que Facebook pot respondre fins al 31 de gener del 2017 als càrrecs enviats per l'executiu comunitari, i que es pot enfrontar amb una multa de fins a l'1% dels seus ingressos si es confirmen les acusacions.

En concret, s'acusa Facebook d'haver amagat que el 2014 ja disposava de les capacitats tècniques necessàries per vincular les dades dels clients de les dues xarxes socials, per la qual cosa sospita que, bé de manera intencionada, bé de manera negligent, va enviar informació "incorrecta o enganyosa" i va incomplir les seves obligacions.

En la seva investigació, Brussel·les va avaluar, entre altres qüestions, la possibilitat que Facebook vinculés els seus comptes d'usuaris amb comptes d'usuaris de WhatsApp. L'empresa de Zuckerberg va notificar llavors que era incapaç de vincular de manera automàtica i fiable els comptes de clients de les dues plataformes.

Finalment, WhatsApp va anunciar l'agost d'aquest any una sèrie d'actualitzacions del seu servei, entre les quals hi havia la possibilitat de vincular els números de telèfon amb els comptes d'usuari de Facebook.

La comissària de Competència, Margrethe Vestager, ha subratllat que les companyies estan "obligades" a donar a l'executiu comunitari informació "adequada" durant les investigacions, i ha apuntat que les empreses han de prendre's aquesta obligació "seriosament", ja que l'efectivitat d'aquestes investigacions depèn d'una informació acurada.

"En aquest cas específic, l'opinió preliminar de la Comissió és que Facebook ens va aportar informació incorrecta o enganyosa durant la investigació de la seva adquisició de WhatsApp. Facebook té ara l'oportunitat de respondre", ha afegit la comissària danesa.

Tot i això, Brussel·les ha aclarit que aquesta acusació no tindrà un impacte en la decisió que ha aprovat la transacció, així com que la investigació actual no està relacionada amb qüestions com la privacitat o la protecció de dades o usuaris.

La Comissió Europea va autoritzar l'octubre del 2014 la compra de l'empresa de missatgeria instantània per part de Facebook, una transacció valorada en 19.000 milions de dòlars, perquè va considerar que no plantejava problemes per a la competència al mercat interior.

La investigació ha conclòs que Facebook Messenger (el servei de missatgeria de la companyia de Mark Zuckerberg) i WhatsApp no són competidors pròxims i que els consumidors continuarien tenint accés, després de l'operació, a un ampli ventall d'altres aplicacions del mateix tipus.