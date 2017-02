Buscant la millor operadora de telefonia

Davant l’enorme oferta de paquets de telecomunicacions que hi ha al mercat, els consumidors triem en funció del preu i de les prestacions nominals -la quantitat de minuts de veu inclosos, la franquícia mensual de dades al mòbil, la velocitat de descàrrega al fix- però el rendiment en condicions reals s’acostuma a comprovar quan ja s’ha contractat el servei, generalment assumint un compromís de permanència en el contracte, i ja és massa tard per repensar la decisió. Deixant de banda el preu, la pregunta de quina companyia ofereix més qualitat de servei no té una resposta senzilla. Exceptuant les connexions de fibra òptica, que són les més estables, totes les altres modalitats de connexió es veuen afectades per factors com la proximitat de l’usuari al node de connexió -la central telefònica, en el cas de les ADSL, i la torre de telefonia en el cas dels mòbils- i la quantitat d’usuaris que el node estigui atenent en cada moment. Per això és gairebé impossible sentenciar categòricament quina operadora dona més bon servei en tots els casos. Entre altres coses, perquè el concepte de qualitat de servei abasta elements com el temps d’establiment de les trucades de veu (normalment entre 5 i 8 segons, però a les línies 4G de Vodafone i Orange amb funció VoLTE pot ser de només dos segons, entre clients de la mateixa companyia), el percentatge de comunicacions interrompudes, el temps de reparació de les avaries i, esclar, la velocitat real de connexió a internet.

La secretaria d’estat de la Societat de la Informació (SETSI) del ministeri d’Energia publica cada trimestre a la seva web un recull de les dades de qualitat de servei proporcionades per les empreses. A l’apartat de paràmetres generals s’observa que el temps mitjà per activar el servei de telefonia fixa a Espanya és de 15 dies, i el d’internet fix en triga 16, però algunes operadores s’hi estan més de 20 dies. El percentatge mitjà de línies d’internet fixes que registren avaries és del 3,4%, però hi ha companyies que tenen un 5% d’incidències. El temps mitjà de durada d’aquestes avaries és de 63 hores, amb companyies que les resolen abans de 30 hores i d’altres que en triguen 114. També hi ha dades sobre els temps de resolució de reclamacions i altres operacions. Un segon informe trimestral de la SETSI recull específicament el percentatge de compliment de les velocitats nominals que s’ofereixen comercialment. En les connexions fixes aquest índex voreja el 100%, però en les mòbils 3G+ està majoritàriament entre el 45% i el 65% de la velocitat màxima. En concret, la velocitat mitjana de descàrrega mòbil de dades a Espanya durant el tercer trimestre va ser de 17.600 kilobits per segon (kbps), i la de càrrega, de 3.200 kbps.

Ara bé, aquestes dades són aportades per les mateixes empreses. Però hi ha auditors de rendiment independents, si més no relativament, perquè sovint han sigut acusats de tunejar els resultats a favor de les operadores, que són els seus clients. Les dues firmes principals en auditoria de serveis mòbils són l’alemanya P3 i la nord-americana RootMetrics, que recorren milers de quilòmetres per les grans zones metropolitanes i les carreteres principals amb cotxes equipats amb smartphones de gamma alta que mesuren la qualitat de servei en condicions reals. Aquestes són les dades que fan servir les operadores quan presumeixen de velocitat. Tradicionalment Vodafone havia tingut la millor xarxa d’internet mòbil, però segons aquestes empreses de mesurament, les dues grans rivals, Movistar i Orange, s’hi han anat aproximant. Una d’aquestes empreses ha explicat a l’ARA que hi ha grans diferències de rendiment fins i tot dins d’una mateixa ciutat: per exemple, les connexions a internet mòbil d’una de les tres grans són el doble de ràpides a l’estació de Sants de Barcelona que al centre de la ciutat. Els que no es refien de les dades que proporcionen les operadores tenen a l’abast una bona manera de mesurar la velocitat real de la nostra connexió fixa d’internet (ADSL, fibra òptica) sense disposar d’instruments professionals: accedir amb el navegador web a una de les diverses pàgines que calculen la rapidesa a partir del temps que es tarda a transferir un fitxer de mida coneguda. Una de les més populars és SpeedTest ( http://speedtest.net ), de la firma Ookla, que busca el servidor més pròxim de la seva xarxa i indica les velocitats de descàrrega (del servidor a l’usuari) i càrrega (de l’usuari al servidor) en megabits per segon (Mbps), que podeu comparar amb les nominals del servei que teniu contractat. També mostra el temps de resposta inicial de la connexió i permet comparar els resultats amb els que han obtingut altres usuaris de la mateixa zona i proveïdor. Un servei alternatiu, més senzill, és la pàgina http://fast.com, creada per Netflix per verificar si la connexió que fem servir és prou ràpida per visionar el seu contingut, un factor crucial per aconseguir una bona qualitat d’imatge. Només mesura la velocitat de descàrrega des dels servidors de la mateixa Netflix, tot i que quan apareix el resultat es pot fer clic en un botó per executar directament la prova completa de SpeedTest. La velocitat d’una connexió fixa s’ha de mesurar amb l’ordinador connectat directament per cable Ethernet a l’encaminador de l’operadora, per descartar l’efecte de la connexió wifi. SpeedTest també disposa d’aplicació mòbil per mesurar la velocitat d’accés a internet de la vostra operadora de telefonia amb l’ smartphone, però és més completa la d’OpenSignal WiFi Maps, que malgrat el nom també mesura la qualitat de les connexions cel·lulars, a més d’indicar de manera aproximada a quina antena de mòbil esteu connectats en cada moment, quina intensitat de senyal rebeu i quin percentatge del temps heu disposat de cobertura 4G, 3G o 2G.

En qualsevol cas, si teniu dubtes sobre la cobertura d’internet mòbil a la vostra zona, el millor que podeu fer és instal·lar al telèfon -només Android- l’aplicació Cobertura Mòbil de la Generalitat de Catalunya, que mostra sobre un mapa el nivell de cobertura registrat de manera anònima pels seus usuaris. Les dades es poden filtrar per tipus de xarxa i per companyia, i es pot restringir la visualització als mesuraments fets pel mateix usuari o ampliar-la al conjunt dels participants. L’aplicació inclou també una funció per mesurar la velocitat de connexió (recordeu desactivar el wifi abans d’iniciar la mesura) i la possibilitat de notificar incidències de cobertura geolocalitzades. La secretaria de Telecomunicacions del Govern fa servir les dades recollides per l’aplicació quan negocia amb les operadores els desplegaments de les seves xarxes respectives.