Connectar la ment amb l'ordinador: l'objectiu de la nova empresa d'Elon Musk

"Els humans s'han de convertir en cíborgs si volen continuar essent rellevants en un món dominat per la intel·ligència artificial". Ho va advertir al febrer i ja ha anat per feina: Elon Musk, l'"emprenedor en sèrie", ha anunciat aquesta matinada la seva nova companyia, Neuralink, que tindrà per missió connectar la ment humana amb l'ordinador.

Amb aquesta nova empresa, el fundador de Tesla, PayPal, SpaceX, SolarCity, Hyperloop i OpenAI continua amb les seves idees per canviar el món tal com el coneixem. Segons informa a ' The Wall Street Journal', el projecte de Musk es centrarà en el disseny d' implants cerebrals que ens connectin directament amb qualsevol ordinador. Es preveu que l'empresa surti a la llum la setmana que ve.

Durant una conferència realitzada el mes passat a Dubai, en el marc del cicle 'World Government Summit' (a partir el minut 27 del vídeo), Musk va defensar la necessitat que els humans es converteixin en cíborgs. Segons el visionari, la sofisticació de la intel·ligència artificial donarà lloc a un atur massiu: "Hi haurà cada vegada menys feines que un robot no pugui fer millor". Per aquest motiu, va argumentar, els humans necessiten fusionar la seva intel·ligència biològica amb l'artificial per tal de seguir afegint valor a l'economia. Segons informa 'The Wall Street Journal', els implants en què treballa Musk es col·locarien al coll, i viatjarien fins al nostre cervell pel corrent sanguini.

En l'actualitat, les interfícies cervell-ordinador que es fan servir realitzen tanques relativament simples: principalment millorar el control motor de persones amb paràlisi o la comunicació de les persones amb lesions cerebrals. Un dels avanços més importants en aquest àmbit en els últims temps ha estat el d'un braç robòtic connectat a la ment d'un pacient que li va permetre recuperar no només la mobilitat sinó també el sentit del tacte. El desenvolupament d'aquesta tecnologia en la direcció que planteja Musk podria servir, per exemple, per combatre malalties que afecten les connexions neuronals, com l'alzheimer o el parkinson.

Una de les corrents filosòfiques que més ha alimentat la idea de fusionar les persones amb màquines és la de la Singularitat tecnològica, amb Ray Kurzweil i José Cordeiro com alguns dels seus principals teòrics. Cordeiro va explicar a l'ARA que a partir d'aproximadament 2045 la confluència dels avenços científics en branques com la nanotecnologia, la biotecnologia, l'enginyeria genètica, la intel·ligència artificial i la ciència espacial ens convertirà en "posthumans".

No obstant això, aquesta teoria té alguns detractors. Per començar, la visió de Musk requeriria una comprensió molt més detallada del funcionament de la xarxa cerebral de la que tenim actualment, la qual va més enllà dels conceptes bàsics de control del motor i arriba fins a facultats cognitives com el llenguatge o la capacitat d'abstracció, explica la periodista Olivia Solon a 'The Guardian'.

El que sí és cert és que els robots destrueixen llocs de feina, o almenys així ho corrobora un estudi del National Bureau of Economic Research publicat aquest mes. El treball aporta evidències sòlides sobre els efectes de l'ús dels robots en l'ocupació als Estats Units (EUA). Els economistes Daron Acemoglu i Pascual Restrepo han estudiat el mercat laboral nord-americà entre 1990 i 2007, fixant-se en les taxes d'ocupació en diferents sectors i tenint en compte la influència de factors com l'augment de les importacions i la deslocalització de llocs de treball. Finalment, han conclòs que cada nou robot afegit a la mà d'obra va significar la pèrdua d'entre 3 i 5,6 llocs de feina en àrees locals. Segons l'estudi, els robots són els culpables de la pèrdua de fins a 670.000 llocs de feina del sector industrial entre 1990 i 2007, i la xifra no farà res més que augmentar.