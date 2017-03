L'MIT premia la desobediència civil

"Com podem aprofitar la desobediència ètica i responsable, destinada a desafiar normes, regles o lleis que sustenten injustícies?", es preguntava el director de l'àrea 'Media Lab' de l', el passat mes de juliol. Per respondre a aquesta pregunta, la institució ha creat un premi a la desobediència civil: ho ha anunciat aquest dijous i tothom pot proposar persones o grups per al premi, que està dotat amb 250.000 dòlars.