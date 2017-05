Catalunya acollirà un nou gran 'hub' mundial d'impressió 3D

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimecres la creació d'un 'hub' mundial d'impressió 3D a Catalunya, batejat com a Global 3D Printing Hub. La iniciativa, de caràcter publico-privat, ocuparà més de 10.000 metres quadrats al Campus Diagonal del Besòs i es vol convertir en una plataforma per impulsar aquest mode de producció. Aquest centre implicarà una inversió de 28 milions d'euros fins al 2020, dels quals cinc milions els aportarà la Generalitat aquest 2017. Aquest finançament també es completarà amb diners del fons Feder de la Unió Europea.

Puigdemont ha assegurat que Catalunya "pot i vol" liderar el canvi que suposarà el desenvolupament de la impressió 3D per al sector industrial. Per ara, la Generalitat no preveu quants llocs de treball es generaran amb Global 3D Printing Hub, però el Govern confia en què el projecte captarà aportacions també del sector privat per esdevenir un referent mundial en aquesta tecnologia.

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha explicat durant la presentació que el projecte neix com una via per connectar la indústria catalana a l’avantguarda europea, a través d’una tecnologia clau com la impressió 3D. En aquest sentit, el ‘hub’ acollirà experts i empreses líders en aquest àmbit com ara HP, Ricoh o Renishaw. A més, incorporarà un laboratori públic de materials per crear assaigs i prototips als quals també puguin accedir pimes i ‘start-ups’ catalanes.

El vicepresident i director general d'HP 3D Printing, Ramon Pastor, ha afirmat que la presentació d'aquest nou 'hub' es tracta d’un " dia històric", expressió que també ha reiterat Puigdemont. El directiu ha assegurat que la impressió 3D canviarà de manera radical el model de producció actual i s’enfocarà en el desenvolupament de productes més personalitzats i amb valor afegit.

La impressió 3D, tecnologia clau per al futur

Ja fa prop de 30 anys que es va inventar la impressió en 3D, però encara està en ple procés de sofisticació i lluny de substituir altres processos de fabricació. Amb aquest procés, en què un objecte digital s'imprimeix en tres dimensions, ja es produeixen amb relativa freqüència petits objectes com audífons o pròtesis dentals i òssies, així com algunes peces que estan descatalogades.

Catalunya, i especialment Barcelona, ja compta amb un ecosistema d'organitzacions i centres tecnològics que treballen en l'àmbit de la impressió 3D. Segons els experts, els sectors amb més camp per córrer en l'aplicació de la tecnologia són el de la salut i la biomedicina, l'automoció, la indústria metal·lomecànica i la química.