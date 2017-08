El Ripollès, llar de set dels sospitosos dels atemptats

Amb poc més de 10.000 habitants, Ripoll ha acaparat els focus policial i mediàtic durant les últimes hores: tres dels quatre detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils són de la localitat i quatre sospitosos -a les fotografies, tres abatuts a Cambrils i un de fugit- són del Ripollès. Comparteixen generació, amistat i l’origen marroquí. Els unia també en alguns casos un vincle familiar.

La tranquil·la localitat s’ha omplert, així, de policies i periodistes i del desconcert dels veïns, que “no se’n saben avenir”, sobretot per la parella de germans Oukabir, que feien molta vida a Ripoll i “qui més, qui menys, tothom els coneixia”. El gran, el Driss, de 27 anys, va ser detingut poc després de l’atropellament a Barcelona perquè les seves dades personals havien servit per llogar una furgoneta Fiat de color blanc a Santa Perpètua de Mogoda, encara que ell argumenta que va ser el seu germà petit, el Moussa, qui li va robar la documentació. El 2012 el Driss va ingressar un mes a la presó de Figueres per una denuncia d’agressió sexual. “És cert que al poble es comentava el passat fosc del Driss i no sorprèn, perquè va tenir una adolescència rebel”, assegurava un testimoni pròxim al germà gran dels Oukabir. No obstant això, afegeix que “a mesura que es va anar fent gran va anar agafant uns hàbits més endreçats i normals”. Per la seva banda, el Moussa, el germà petit, de 17 anys, va ser mort per la policia divendres a la nit a Cambrils.

El Moussa va fer un cicle formatiu d’administració a l’Institut Abat Oliva de Ripoll i actualment participava en un programa per a l’ocupació de joves de Garantia Juvenil. Al poble el defineixen com un jove participatiu que recentment s’havia implicat en diferents serveis de l’Ajuntament de Ripoll i, sobretot, en tornejos de futbol sala de l’escola de futbol sala de Ripoll. Una afició que compartia amb Mohamed Houli Chemlal, detingut dijous a Alcanar, i Said Aallaa, abatut també a Cambrils per la policia i veí de Ribes de Freser, que va jugar al Juvenil A del Sant Quirze de Besora. El germà de Said Aallaa va ser detingut a Ripoll ahir a la tarda. També Salh El Karib, de 30 anys.

La mare dels germans Oukabir, segons van explicar els veïns, hauria participat en cursos de català a l’escola d’adults del municipi i les seves germanes -les dues grans- haurien treballat en comerços de Ripoll. El diari ARA va poder saber que estan en estat de xoc per la magnitud dels fets però sobretot pel desconcert, perquè fins al vespre no es va saber l’estat del germà petit. “Més valdria que el Moussa estigués mort. Quina vida li espera si no?”, es preguntava desesperada la germana, segons narra una coneguda seva.

Condemna musulmana

La comunitat islàmica de Ripoll va condemnar els atemptats i va reiterar “el compromís contra el terrorisme”. Alhora, la comunitat estava atemorida per les represàlies que pot patir a partir d’ara. Per això el consistori treballa per afrontar “la crisi cultural” i aconseguir “desvincular l’islam de l’Estat Islàmic”.