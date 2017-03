Brexit primaveral: l'actualitat en 10 tuits

1. Miquel Strubell, membre de l’ANC i d’Òmnium

2. Miquel Iceta Llorens, primer secretari del PSC

3. Marta Rovira Vergés, secretària general d’ERC i diputada al Parlament (JxSí)

4. Júlia Cot, guionista

5. James Brown, consultor

"Així com els flautistes d’Hamelín del #Brexit van atreure el 52% dels votants a saltar d’un penya-segat, May està preparada finalment per empènyer amb ells el 48% restant #Article50"

As the #Brexit pied-pipers lured 52% of voters to jump off a cliff, May is finally ready to push the other 48% off with them. #Article50 pic.twitter.com/r3idB0LyPT