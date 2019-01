L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Fernández Vara: VD. se contradice’

Les setmanes continuen arrossegant els peus a l’espera del judici, però aquesta que s’acaba avui els ha arrossegat d’una manera penosa.

Ahir, el ministre de l’Interior va afirmar que el jutge va dirigir les detencions de 16 persones a Girona. Això és mentida, d’acord amb el que va informar el TSJC. Entesos, hi ha ministres de l’Interior i hi ha ministres de la porra, i Marlaska és d’aquests últims.

En un altre ordre de coses, l’ Audiència Nacional ha tornat a obrir la causa contra els acompanyants del president Puigdemont a Alemanya. La causa estava arxivada, però la Fiscalia va demanar que la tornessin a obrir per un presumpte delicte d’“encobriment de la rebel·lió”.

O sigui, que Pedro Sánchez ja pot parlar de diàleg a Catalunya si dos instruments de l’Estat que estan sota la seva teòrica òrbita, com són la policia i la Fiscalia, fan el que volen.

Mirin, aquesta setmana hem parlat d’un clàssic, de portades xenòfobes sobre Catalunya, aquest cop sobre els pressupostos. Quan durant dècades abones el clixé anticatalà, passa el que va passar: que una actriu va declarar que “li sabia greu donar diners als catalans”.

Aquesta setmana hem parlat de l’estat profund que està per sobre de l’estat de dret, i aquí el tenen: la Policia fent detencions per lliure i la Fiscalia insistint en un delicte que la justícia alemanya no va veure per enlloc.

I com si aquesta actualitat fos un pastís que necessita una cirereta, la cirereta la posa el Parlament d’Extremadura.

El grup popular va aconseguir que el PP, el PSOE i Ciutadans votessin una resolució “para trasladar al gobierno de España el apoyo del pueblo extremeño a la aplicación del artículo 155”.

La notícia és Berlanga en estat pur. Llegeixo directament de la crònica del diari ‘Hoy’ d’Extremadura: “El portavoz del grupo parlamentario socialista matizó que desde el PSOE no creen que ahora sea necesario aplicar este artículo, pero votaron a favor para no quedar retratados como una formación que se pone del lado de los independentistas. Esta era, según el PSOE, la trampa que pretendía tender el PP al agrupar varias cuestiones en una sola propuesta”.

O sigui, els socialistes extremenys creuen que els pot passar el mateix que a Susana Diaz i ja voten peticions preventives de 155 a Catalunya.

La petició té sis punts i és entendridora: “Reivindicar la Transición española y rechazar cualquier tipo de revisionismo de esta época”. O sigui, que la Transició, ni tocar-la. “Exigir al Gobierno el abandono de las reuniones bilaterales con Cataluña, que según el PP deja «en posición de subordinación al resto de regiones»”. O sigui que si hi ha un problema amb Catalunya el govern espanyol no n’ha de parlar amb el govern de Catalunya.

“También insta al Gobierno a defender la monarquía parlamentaria. Igualmente, exige al Gobierno la defensa del español como lengua vehicular respetando las cooficiales, pero sin que dichas lenguas sean impuestas”. Abraça’m. L’única llengua que és obligatòria conèixer per llei a Espanya és l’espanyol, però el català no es pot imposar.

“Y termina exponiendo que «Esto significa, entre otras acciones, el control de la televisión pública catalana por parte de representantes del Estado»”. Ja, posats a intervenir, la TV3 també. No l’han vist en la seva vida, però cal intervenir TV3. Com si pel fet d’acabar amb TV3 acabessis amb Catalunya. No, primer va ser Catalunya i després la televisió de Catalunya.

Ja ho veuen. O sigui que Espanya es construeix contra Catalunya.

És molt bèstia que la por a l’extrema dreta porti un Parlament regional a aprovar un text tan bèstia. Sobretot quan els problemes econòmics i socials dels extremenys són coneguts de tothom. Entenc que qualsevol president extremeny faci números i pensi en tot el que podria perdre si Espanya perd el 20% del seu PIB. Però si creu que amenaçant els del 20% del PIB amb el 155 li anirà millor, s’equivoca.

I per rematar Berlanga, atenció al que ve a continuació. Són dues frases que es contradiuen. Tuit del president extremeny, Sr. Fernández Vara: “La posición del PSOE en Extremadura es muy clara. Aplicar el 155 si se dan las circunstancias, que en estos momentos no se dan. Porque si se hiciera sin razones los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave».

És genial. Demana el 155 si es donen les circumstàncies que ara no es donen. Però només fa un mes va dir el contrari. Guillermo Fernández Vara, 14 de desembre del 2018:



Aquell dia va dir: “El 155 es una cosa que no se manosea, es una decisión que no se juega con ella”.

Deia la crònica d’aquell 14 de desembre que “Vara ha remarcado que lo que ocurre en Cataluña «es que no se puede resolver con un tuit ni con un whatsapp» sino que «hay que hablar, reflexionar sobre ello». «Veo mucho postureo y poco diálogo». Porque, ha añadido, «podemos cada uno arrimar el ascua a nuestra sardina para ganar las próximas elecciones, pero podemos estar perdiendo el futuro de nuestro país»”.

O sea, Sr. presidente, que el 155 no se manosea, pero se manosea. O sea, que no se resuelve con un tuit pero hacemos un tuit. O sea, que aboga por el diálogo en Cataluña pero Pedro Sánchez que no hable con Torra. O sea, que no hay que arrimar el ascua a la sardina para ganar las elecciones pero le votamos un tema de Catalunya al PP para no quedar retratados. Si no quiere ser valiente, sea al menos coherente.

Quina setmana més lamentable.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.