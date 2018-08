Torra reivindica el compromís de Catalunya amb la pau: "La democràcia sempre doblega el terror i la barbàrie"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha garantit aquest divendres que "el món sempre trobarà Catalunya en la lluita per la defensa de la democràcia i els valors de la pau i la llibertat". Així ho ha dit en el marc de la declaració institucional del Govern amb motiu del primer aniversari dels atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils, en què ha reivindicat el país com a "terra d'acollida" i com una "societat integradora i valenta, disposada a combatre la barbàrie i la intolerància". "La democràcia sempre doblega el terror i la barbàrie", ha afegit.

Flanquejat pes membres de l'executiu a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, Torra ha dit que els fets del 17-A van "posar a prova" el país i la seva gent, i ha assegurat que els catalans en vam sortir "més reforçats, més units i més convençuts dels principis d'una societat democràtica, pacífica, plural i tolerant".

El president ha volgut enviar el "record, suport i solidaritat" del Govern a les víctimes dels atacs i als seus familiars, i també el seu "més sincer reconeixement" als cossos d'emergències, de sanitat i seguretat que van treballar després dels atacs. En aquest sentit ha volgut destacar la tasca de qui va encapçalar el "complicat dispositiu operatiu" després del 17-A, el major Josep Lluís Trapero i l'exconseller Joaquim Forn, avui "injustament empresonat", ha remarcat.

La breu declaració, de poc més de tres minuts, ha començat recordant que, "fa un any, el nostre país va ser víctima d'un atac terrorista brutal" que va estendre "la tristesa i la por" arreu de Catalunya, i ha acabat amb l'expressió del "màxim rebuig" del Govern al terrorisme, "sigui quina sigui la seva carta de presentació".