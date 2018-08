La Delegació del govern espanyol qüestiona els Mossos per la seguretat de l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A

El govern espanyol es pregunta si la pancarta contra el rei penjada a la plaça Catalunya no dificultava la vigilància des de les finestres de l'acte de reconeixement a les víctimes un any després de l'atemptat. Per això la delegada accidental del govern, Montserrat García Llovera, ha enviat una carta al director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez i Hernández, i al comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, demanant-los explicacions.

La delegada es pregunta si no es posava en risc el rei, les víctimes o les autoritats presents a l'acte. Al comunicat assegura que "aquesta pancarta impedeix l'imprescindible control de seguretat i vigilància sobre diverses finestres amb vistes directes a l'acte i, per tant, impedeix o dificulta la garantia de la plena seguretat", i també hi assegura que la lona genera un "espai cec d'aproximadament 12x2 metres, sota el qual es trobaven diverses finestres que han quedat franques de la necessària vigilància policial".

La delegada expressa que, després d'haver comunicat "la disconformitat tècnica amb la presència de la pancarta" i d'haver-ne exigit la retirada, no s'ha atès la petició. És per això, explica, que demanen que la policia o l'Ajuntament informin "sobre quines accions s'han pres per garantir de manera efectiva la seguretat de l'acte i el seu funcionament normal".