Escenes de tensió entre manifestants monàrquics i membres dels CDR

Els actes d'homenatge a les víctimes dels atacs terroristes del 17-A han quedat ennuvolats per la polèmica presència del rei Felip VI. La barreja de banderes i proclames promonàrquiques en contraposició amb la marxa dels Comitès de Defensa de República (CDR) ha originat picabaralles i escenes de tensió, amb enfrontaments verbals i empentes.

Els CDR havien convocat una concentració alternativa a l'acte central, per després fer una marxa que acabés a plaça Catalunya. La manifestació, amb missatges antimilitaristes, ha concentrat desenes de persones que, al seu pas per la font de Canaletes, s'ha vist confrontada per una altra convocatòria, en aquest cas de la Unió Monàrquica Espanyola.

ÚLTIMA HORA: Fascista del autodenominado "servicio del orden" arranca a una señora en Barcelona la pancarta amarilla que lleva, donde pone "paz, justicia y libertad". pic.twitter.com/Uft7A62id5 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 17 d’agost de 2018

En els enfrontaments hi han intervingut agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra presents al dispositiu. En la majoria dels casos, la confrontació ha sigut únicament verbal, i ha consistit en insults de "franquistes", "nazis" i "terroristes" a banda i banda.

La Rambla s'ha convertit per moments en una guerra de banderes. Unionistes i independentistes s’han enfrontat a crits pel carrer i s’han acusat mútuament de polititzar els actes del primer aniversari dels atemptats del 17-A.