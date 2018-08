Arriba la 3a edició del Festival Essències a Montblanc

Montblanc acull aquest cap de setmana la tercera edició del Festival Essències. Enguany el Festival Essències proposa un maridatge diferent per a cada nit. La primera proposta combina el bo i millor de les propostes de jazz de Catalunya amb una mostra de vins DO Conca de Barberà, on els productors de la nostra terra oferiran i aconsellaran als visitants els productes més adients als seus paladars. Andrea Motis Quartet encapçala el cartell musical del dissabte 25 d’agost i el completen La Vella Diexieland, Yacine Belahcene, Stromboli Jazz i Ishmael Sustraivibez.

La nit de diumenge es presenta més moguda. Es combinarà el mestissatge, el reggae i l’ska amb la mostra de cervesa artesana. Actuaran Doctor Calypso, Pablo Hásel, Adala & The Same Song Band, Babel Sound System, Dubstral i Don Cornelius. Tots dos dies hi haurà una concentració de food trucks.