Ascó II afronta la seva 24a recàrrega de combustible

260x366 El vas del reactor d'Ascó II, que està en funcionament des de l'any 1986. / ANAV El vas del reactor d'Ascó II, que està en funcionament des de l'any 1986. / ANAV

La unitat II de la central nuclear Ascó es troba enmig de la seva 24a recàrrega de combustible, que es va iniciar la matinada del 28 d’octubre amb la desconnexió de la xarxa elèctrica. Els treballs previstos duraran 34 dies i, un cop finalitzats, Ascó II començarà un nou cicle fins a la pròxima recàrrega. Cal destacar que la unitat ha completat un cicle d’operació ininterrompuda de 507 dies, un nou rècord en les tres centrals que opera l’ANAV (Vandellòs II i Ascó I i II). Això vol dir que Ascó II no ha hagut d’aturar la seva producció ni per causes internes ni externes entre les dues recàrregues.

Més d’un miler de professionals de diferents perfils i especialitats s’incorporaran a la instal·lació per dur a terme, amb l’equip humà estable de la central, les 11.500 ordres de treball previstes durant aquesta parada per recàrrega. Aquest mes i escaig que dura la fase d’execució de la recàrrega és el producte d’un treball previ, basat en estàndards nord-americans. S’inicia gairebé després de la recàrrega anterior i dura uns setze mesos. Tot el programa de recàrrega està recollit en un minuciós document que es revisa fins a quatre cops abans de l’execució, amb aportacions de totes les empreses implicades.

El programa de l’actual recàrrega d’Ascó II està condicionat per l’antiguitat d’alguns dels equips i les millores tecnològiques dels últims anys, amb l’objectiu que el reactor pugui seguir actuant a llarg termini, amb l’horitzó de 50o 60 anys. Ascó II va començar a operar el març del 1986. Aquesta és la primera recàrrega en què no es faran treballs de reforç de la seguretat relacionats amb el succés de la central nuclear japonesa de Fukushima el 2011, que han suposat una inversió total de 100 milions d’euros en les tres plantes gestionades per l’ANAV. Aquests treballs s’han hagut de fer en totes les plantes nuclears europees.

El procés de recàrrega

L’actual recàrrega de combustible consisteix en la renovació de 64 dels 157 elements combustibles que conformen el nucli del reactor d’Ascó II. Per això, es procedeix a l’extracció del vas del reactor, una estructura cilíndrica de 12,6 metres d’alçària i 4 metres de diàmetre, i el seu trasllat a la piscina d’emmagatzematge. Tot el moviment es fa sota l’aigua, que aporta el blindatge que garanteix la seguretat i la protecció radiològica necessàries per efectuar la maniobra. Des de la parada del reactor fins a l’inici del procés de recàrrega de combustible transcorren 4 dies, durant els quals es va refredant l’aigua del circuit primari, des dels 350 graus centígrads fins a situar-se per sota dels 60 graus. La posterior descàrrega dels elements combustibles s’iniciarà quan l’aturada hagi arribat a la primera setmana d’activitats. El combustible quedarà allotjat durant 11 dies a la piscina d’emmagatzematge, on es procedirà a inspeccionar cada element i a configurar el nucli del reactor del següent cicle d’operació.

Mentrestant, en el mateix vas del reactor i al circuit primari es realitzaran les tasques de manteniment estipulades. Finalitzades totes aquestes activitats, es procedirà a la càrrega del combustible i dels seus additaments (barres de control, limitadors de flux, etc.), així com al muntatge de la tapa del vas. A continuació, es faran les maniobres oportunes perquè el reactor comenci a produir fissions fins a aconseguir la criticitat, és a dir, la reacció sostinguda de la fissió d’àtoms d’urani. En conseqüència, la temperatura de l’aigua del circuit primari pujarà gradualment fins a arribar als 350 graus necessaris per a l’operació a potència de la planta, cosa que deixarà la planta llesta per procedir a la sincronització amb la xarxa elèctrica.

La formació és clau en aquest procés

En una operació com és la recàrrega de combustible d’una central nuclear és essencial la formació prèvia de tot el personal incorporat, ja que s’han de dur a terme les tasques programades de manera segura, eficient i ajustada al programa planificat prèviament. En el cas d’aquesta vint-i-quatrena recàrrega d’Ascó II en la formació hi participen unes 1.300 persones. La realització d’una quantitat tan considerable d’activitats en un període de temps determinat requereix aquesta planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les àrees implicades en l’operació.

En el cas d’Ascó II, la recàrrega actual ha registrat més de 1.900 assistències als cursos, organitzats amb el compromís tant de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) com de les empreses col·laboradores amb el desenvolupament de tots els treballs amb els més alts estàndards de seguretat. Aquests cursos es duen a terme sota les directrius de l’àrea de Prevenció i Salut Laboral de l’ANAV, en coordinació amb els responsables dels serveis de prevenció de totes les empreses col·laboradores.

La formació que reben aquests treballadors tracta temes de seguretat física, actuació contra incendis i prevenció de riscos laborals. Hi ha una part de la formació general en totes les centrals nuclears i una altra d’específica per a Ascó II. Aquests cursos tenen una vigència limitada en el temps i cal fer-los periòdicament.