Cala justell, un arenal com els d’abans

L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors es distingeix per l’entorn natural que encercla els diferents nuclis de la població. De tots aquests paratges en què la natura s’imposa, en destaca un perquè és un gran desconegut tot i la seva bellesa: la cala Justell. Aquesta platja, també anomenada Gestell, és un arenal totalment natural per dues raons. La primera, perquè està inclosa dins de l’espai natural protegit de la Rojala - platja del Torn, una zona que comprèn un petit tram del litoral que manté una de les platges i trams de costa amb més interès paisatgístic del migjorn català. La segona, perquè és una platja sense serveis i, per tant, només hi trobarem mar, sorra i vegetació.

Aquesta cala està ubicada, a més, en una zona humida catalogada que s’ha recuperat els últims anys. Aquesta acció, precisament, ha permès diversificar les comunitats vegetals aquàtiques que oferiran un ampli rang de refugi a espècies com el samaruc, que es prova de reintroduir a l’ecosistema.

La composició de la platja és força variada al llarg dels seus 170 metres aproximats de longitud i els 40 d’amplada. Entre els promontoris de dunes s’alternen la sorra fina i daurada amb els còdols i la roca. Les aigües, a les quals s’accedeix per mitjà d’un pendent relativament pronunciat, són tranquil·les i presenten una transparència excel·lent.

Els senderistes i excursionistes tenen una bona oportunitat de fer via tot prenent el camí de la carena de la Rojala, que connecta aquesta cala amb la platja del Torn, al mateix municipi. Entre les dues platges hi ha un petit grup de penya-segats interessants que doten la franja d’un perfil rocallós i força salvatge. Per la seva ubicació, allunyada del nucli urbà de l’Hospitalet de l’Infant, és una platja amb un índex d’ocupació molt baix, amb un màxim del 30% en temporada alta. Només hi podem arribar en cotxe, des de l’antiga N-340, o bé a peu, recorrent el sender que connecta la cala amb la platja del Torn.

Un mirador fantàstic

Hi ha un punt des del qual es pot gaudir visualment de tot aquest entorn natural únic. Aquest indret és el mirador de la Rojala. Situat a la part alta de la platja del Torn, és una talaia excepcional que ens permet copsar la bellesa de tota la façana marítima de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors i de gran part de la Costa Daurada.

La proximitat de la muntanya al mar fa que el municipi disposi de diferents miradors que ens ofereixen unes vistes panoràmiques precioses.