Cinc noves propostes per redescobrir el monestir de Poblet

El Centre de Recepció i Visitants del Monestir de Poblet ha impulsat unes visites temàtiques amb l’objectiu que els que hi participin redescobreixin el monestir des d’un altre punt de vista, amb més profunditat. Aquestes noves experiències per als visitants -un total de cinc- estan centrades en aspectes poc coneguts del cenobi, fora de la visita turística convencional. El públic accedirà a nous recorreguts per espais que habitualment resten fora dels ulls dels visitants. Aquestes visites temàtiques s’aniran programant durant l’any i es promocionaran per les xarxes socials. Les reserves es poden fer a visita@poblet.cat o per telèfon al 977 87 00 89. Els grups de més de 20 persones poden demanar aquestes visites temàtiques tot l’any.

EL RETAULE DE POBLET VIST DE PROP

El retaule major de l’església abacial del reial monestir de Santa Maria de Poblet representa una de les primeres i més importants representacions de l’art renaixentista a Catalunya. Obrat per Damià Forment (València, 1480 - Santo Domingo de la Calzada, la Rioja, 1540) i el seu taller, entre el 1527 i el 1529, representa l’eclosió de les formes i idees renaixentistes a les nostres contrades. La visió actual d’aquest conjunt rau en les diferents reformes i restauracions fruit dels canvis estètics dels segles XVII i XVIII i de la destrucció del cenobi pobletà produïda a partir de la desamortització de Mendizábal. Restaurada a mitjans del segle XX per Modest Gener i Joan Rebull, encara ara, es presenta com l’obra cabdal del corpus formentià.

POBLET, PANTEÓ REIAL

La visita temàtica Poblet, panteó reial us permetrà conèixer millor tot el procés de construcció de les tombes, on hi ha enterrats vuit reis i sis reines consorts. Sabreu quins importants escultors van participar en la construcció dels túmuls funeraris, descobrireu què va succeir amb les despulles reials i les tombes un cop van ser profanades l’any 1836 i resseguireu la interessant recreació feta al segle XX per l’escultor Frederic Marès.

LLEGENDES DE POBLET

La seva llarga història -el monestir va ser fundat el 1150- i el seu emplaçament, als peus de les muntanyes de Prades, dins la Conca de Barberà, converteixen el monestir de Poblet en un espai ple de llegendes, secrets i curiositats al voltant del seu entorn. En referència al cavaller Ramon Folch VI de Cardona, al beat Fra Pere Marginet o a la construcció del cenobi s’han anat succeint les rondalles i llegendes recollides en una visita amena i entretinguda que permet descobrir el monestir de Poblet amb uns altres ulls.

UN MONESTIR SOSTENIBLE

El monestir de Poblet és un dels conjunts monàstics més importants d’Europa i, a més a més, també vol ser una referència d’eficiència energètica. El 2007 va engegar una conversió ecològica important, i una nova visita estrenada aquesta tardor permet als visitants conèixer els sistemes i la política d’eficiència del monestir. Des de llavors han aconseguit un estalvi significatiu d’aigua i han reduït gairebé a la meitat el consum de combustibles fòssils.

DESCOBREIX POBLET EN FAMÍLIA

La nova visita familiar del monestir de Poblet entra dins de la nova proposta educativa del monestir. La visita s’estructura en dues parts: la primera consta d’una visita guiada a l’interior del monestir adaptada als infants, en què es proporcionarà a cada família un plànol i una breu descripció de la història del monestir; la segona és una gimcana al recinte exterior del monestir, en la qual les famílies hauran de seguir una sèrie de pistes i contestar diverses preguntes relacionades amb el monestir de Poblet.