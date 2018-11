Cunit reconstruirà el Búnquer de la Guerra Civil

Cunit vol convertir-se en la referència de la interpretació dels búnquers que es van construir durant la Guerra Civil per defensar les costes del Baix Penedès i el Garraf. Amb aquest objectiu reconstruirà i museïtzarà el búnquer que hi ha al seu terme municipal i que actualment està en ruïnes i no és visitable. Es farà amb l’assessorament de la Universitat de Barcelona.

El regidor de Patrimoni de Cunit, Jaume Casañas, espera que el búnquer estigui enllestit a inicis de la primavera i es pugui inaugurar llavors. En la visita al búnquer cunitenc es podrà veure un documental que està preparant el realitzador d’origen argentí resident a Calafell Laureano Clavero, a més de maniquins que simularan els soldats de l’Exèrcit de la República. El documental es presentarà durant les Jornades de Patrimoni de Cunit.

Una xarxa de búnquers

Al Penedès Marítim hi trobem diversos búnquers construïts durant la Guerra Civil i que estan senyalitzats amb una ruta que els uneix, la Ruta de la Defensa de Costes al Baix Penedès. Les restes de defenses de costa que trobarem, a més del de Cunit, són: Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell. S’hi poden veure nius de metralladora i la ruta també incorpora una sèrie de cartelleres amb informació general sobre la Guerra Civil i els elements i les estratègies defensives que va crear el govern republicà.

La fortificació de Cunit va començar la tardor del 1936 després del fracàs de l’intent de reconquesta de Mallorca per part de les forces republicanes i del bombardeig del creuer franquista Canarias a la població de Roses l’octubre d’aquell any. La por d’atacs per mar per part dels franquistes de les Illes, que no van arribar mai -ho van fer per l’aire en forma de bombardejos- a la costa penedesenca, va impulsar la creació de defenses costaneres. A començaments del 1937 a Cunit hi havia una línia de trinxeres de 2.000 metres, amb nius de metralladores a les zones de l’Estany, Trens Pins i la masia de Segur.

El documental

Laureano Clavero està preparant un documental d’entre 30 i 45 minuts sobre els búnquers i la defensa del Baix Penedès i el Garraf durant la Guerra Civil. S’hi mostraran detalls dels búnquers, història i construcció, i comptarà amb la col·laboració de l’historiador de la Universitat de Barcelona (UB) i membre del Grup d’Investigació d’Espais de la Guerra Civil (GRIEGC) Adrián Cabezas, l’arqueòleg de la UB Jordi Ramos i un dels principals experts en història militar catalana, Xavier Hernández Cardona. Tots tres assessoraran i narraran la història dels búnquers.

Aquest documental està produït per Mirasud Producciones, que treballa juntament amb la distribuïdora de Hollywood Adler & Associates Entertainment, Inc., amb la qual té en distribució altres produccions dirigides per Clavero, com 1.533 km hasta casa. Los héroes de Miramar i El diario de Peter Brill. Això farà que el documental sobre la defensa de les costes penedesenques es pugui veure en 40 països a través de la plataforma Amazon Prime Vídeo, subtitulada en castellà i anglès, i el realitzador d’origen argentí es planteja portar el film a diferents festivals del món.

Laureano Clavero, nascut a Buenos Aires (Argentina) el 1980, ja fa uns anys que resideix a Calafell. Paleontòleg de formació, és cineasta, fotògraf i escriptor i és un gran aficionat a la Segona Guerra Mundial i ha dirigit recreacions fotogràfiques del conflicte. Amb Pere Cardona ha escrit Segunda Guerra Mundial: 10 historias apasionante s i El diario de Peter Brill, que també es va publicar com a llibre amb el CD del documental, i més recentment, amb Pablo Grigera, El Hotel Mar del Sud. Un misterio bajo la are na.