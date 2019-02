Darmós acull enguany la Festa de la Clotxa

La Festa de la Clotxa a la Ribera d’Ebre tindrà lloc el 17 de març a Darmós, un nucli de població que forma part del municipi de Tivissa i que té poc més de cent habitants. A més, aquesta festa, que arriba a la 16a edició, obre la presència de la clotxa en bona part dels restaurants de la comarca, que, durant un mes i en forma de jornades gastronòmiques -en algun cas durant tot l’any-, incorporen a les seves cartes i menús aquesta recepta tradicional i les seves diverses variants. Les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa van del 17 de març al 14 d’abril.

La clotxa és el plat tradicional per excel·lència de la Ribera, que diu molt dels orígens de pagès de la comarca i alhora posa en relleu la senzillesa i riquesa de la gastronomia riberenca: un panet rodó buidat i omplert amb arengades, cebes, tomàquets i alls escalivats. Els últims anys, la reivindicació de la clotxa n’ha propiciat la presència tant a les cases particulars com en diferents manifestacions de cultura popular i en molts dels restaurants de la Ribera d’Ebre. Per tot plegat, des del Consell Comarcal, juntament amb les associacions d’empresaris turístics de la comarca i els restauradors, s’ha consolidat una festa popular que té la clotxa com a protagonista principal i que, any rere any i de manera itinerant, permet tastar plats de la cuina popular i tradicional de la comarca.

Gaudir de la floració dels fruiters

Aquest mes de març també és quan la Ribera d’Ebre es vestirà de gala gràcies a la floració dels arbres fruiters. Cada vegada són més els que visiten la comarca per deixar-se seduir per aquest espectacle cromàtic, un regal de la natura que, enguany, s’acompanya de cultura, d’esport i de degustació de productes locals. Diferents municipis de la comarca han preparat experiències perquè es pugui gaudir d’un espectacle únic. Es poden consultar les activitats a turismeriberaebre.org.