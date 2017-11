IVAN I MIKEL HERZOG: “Ara es fa música com si fos ‘fast food’, i a nosaltres ens agrada més treballada”

Els germans cambrilencs Ivan i Mikel Herzog es van fer populars gràcies a la seva participació, l’any 2015, al concurs musical La Voz. Ara, uns anys després del seu pas per aquest xou mediàtic, parlem del seu futur, la música i la fama mediàtica.

¿Participar en un talent show obre moltes portes?

Crec que sí. Sorprèn molt l’impacte quan surts per televisió. De cop i volta ets algú, ets conegut. Depèn de moltes coses, però és evident que és un bon aparador, una bona plataforma.

Imagino que cal tenir el cap ben moblat per gestionar aquest ascens mediàtic.

A casa hem crescut en un ambient d’artistes i músics. Arribar a la popularitat per a una persona que no ha viscut abans aquesta realitat pot ser diferent. La fama és molt efímera, una arma de doble tall... Quan deixes de sortir i passa un temps, i apareixen cares noves, és el moment d’algú altre.

Hi ha casos de joguines trencades per no saber gestionar aquest canvi...

Com et deia, nosaltres ho vivim d’una manera natural per la nostra situació familiar, però quan veus gent que es torna coneguda i no sap afrontar-ho... És complicat gestionar-ho, sobretot quan la fama t’abandona.

¿És necessari tenir algun suport de persones externes?

La veritat és que arriba un punt que és difícil no creure-s’ho. Per això és molt important tenir a prop una persona que toqui de peus a terra.

Entenc que en situacions com aquesta, en el vostre cas, tenir a prop el vostre pare, el cantant Mikel Herzog, us ha sigut molt útil.

Sempre hem tingut el seu suport. Com que el tenim al nostre costat, intentem treure’n el màxim suc possible, però òbviament no ens arribaria res sense treballar-nos-ho.

¿Els companys de la vostra edició de La Voz també es dediquen a la música?

Mantenim el contacte amb molts dels que vam coincidir al programa, i tots estan treballant en el sector musical. Et pots dedicar a la música sense ser famós eternament. I vosaltres, com us veieu ara, després d’uns anys de passar pel concurs?

Si et dediques a la música tot és evolució. El pas per La Voz va ser molt positiu per a nosaltres. Ara, amb el pas del temps, creiem que hem evolucionat molt, hem seguit creixent, hem continuat amb la nostra formació.

Què creieu que és més important per dedicar-se a la música, la formació o tenir unes qualitats innates?

Nosaltres creiem que un artista s’ha de seguir formant sempre. El talent hi ha de ser, però el talent sol no fa res. Tothom té dins un diamant, però si no es poleix no és més que una pedra grossa. El talent importa, però si no es treballa et quedes tan petit que no pots avançar.

¿I com porteu combinar aquesta formació amb la continuació de la vostra carrera musical?

És cansat però és la nostra feina i ens hi volem dedicar. La resta de coses les vas tirant endavant. Precisament, en aquests moments estem compaginant la promoció del nostre disc amb els estudis que seguim a Barcelona.

Com va amb el nou disc?

L’hem tret tot just fa un parell de mesos i estem de promoció per Sud-amèrica. El disc es diu 10 capítulos para ti.

I com funciona?

Un dels nostres singles ha arribat a ser número 3 a Costa Rica. El nostre és un disc molt curat, el vam començar fa dos anys i no l’hem publicat fins ara. Actualment es produeix la música com si fos fast food, i nosaltres treballem en la línia contrària, ens agrada la música més treballada, més elaborada. Us agradaria poder viure de la música?

Ens encantaria poder ensenyar la nostra música a tothom. Tenim molt clar que el nostre futur és treballar junts. Però és evident que vivim en uns temps difícils per a la música, es complicat fer-te un nom en aquest sector.