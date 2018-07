Himnes que no sonen o medalles que no s’entreguen són alguns dels factors que no ajuden a donar una bona imatge a uns Jocs que no ens hem acabat de creure mai. Els seus autèntics protagonistes, però, són els atletes. Veure competir esportistes de primer nivell mundial en grades buides és incomprensible. Mentrestant, l’esport rei contraprograma i acumula audiències de rècord. Un cop més, hi ha futbol; tenim Mundial.