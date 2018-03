L’Institut Pere Mata fa un projecte de voluntariat al Perú

Tres residents de psiquiatria de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, Ainhoa Leunda, Núria Monferrer i Irene Renovell, han fet un projecte de voluntariat de salut mental durant dues setmanes a l’Hospital de Santa Rosa de Puerto Maldonado (Perú), una zona amb una alta taxa de pobresa. Durant la seva estada van valorar 231 persones afectades per una malaltia mental. La participació de les residents en el projecte ha estat una iniciativa de l’Associació de Metges Peruans de Barcelona (Amepeba).

Els principals diagnòstics van ser de trastorns neuròtics, secundaris a situacions estressants i somatomorfs, en un 26,1 per cent dels casos; trastorns de l’humor (afectius), en un 19,12 per cent dels usuaris, i un 12,7 per cent dels pacients patien problemes d’esquizofrènia, trastorn esquizotípic i trastorns d’idees delirants.