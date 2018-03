L’enoturisme eficaç atrau

Serè i marinada són els vents que bufen al nord de l’Alt Camp. Airegen les vinyes, però també donen nom a les sales del celler Mas Vicenç, a Cabra del Camp. Dotze collites, quatre socis: els pares, a la viticultura i a l’administració, i els fills liderant, amb estudis d’enologia, empresarials, comerç internacional, MBA i sommelier. El 2011 inicien un procés de renovació sense retorn dins de la DO Tarragona: Re-evolucionant la tradició. Inclou el canvi d’imatge dels vins: “Estàvem cansats del discurs esnob, clàssic i tècnic del món del vi”, afirma Vicenç Ferré, enòleg. En paral·lel, hi ha més aproximació al consumidor, amb una aposta total per l’enoturisme. “Busquem l’excel·lència en cada visita. Des del minut 5 el visitant té una copa de vi a la mà, el fem participar i l’endinsem en les particularitats i les anècdotes del celler. El contacte directe et dona molta informació”. El 2017 el tanquen amb 5.100 visitants. En quatre anys les vendes directes de vi han passat del 5% al 35%, amb un alt nivell de fidelitat. L’horitzó ara és al 50%. El 2013 arriba una altra decisió dràstica però efectiva: “Ens carreguem la distribució directa i la cedim a professionals del vi”, comenta l’enòleg. El seu pas per l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona és determinant.

Marinada s’ha estrenat aquest mes i és un espai per tastar, comprar, aprendre i disfrutar del vi. “És una evolució natural del creixement enoturístic del celler”, diu el sommelier Xavier Ferré, l’altre germà. “Ens donarà joc per al turisme d’empresa i per incloure més activitat gastronòmica, amb càtering de proximitat”. “Tenim l’inconvenient que pocs cellers fan enoturisme regular i no podem fer pinya, però d’altra banda també tenim més opcions de visita”, comenta. “Fugim de l’estrès enoturístic. Hi ha dues activitats que ens funcionen i que mantindrem: el Walk & Wine i els tastos de xocolata i vi. Volem viure lents i tranquils. Però implementarem l’ open door per atendre permanentment el visitant i llancem un producte nou: la Gastronòmica, en què el visitant podrà fer un passeig entre vinyes i una volta pel celler, i acabar amb un menú degustació maridat amb els vins”.

Conscients que al celler és on més es valora el producte, i amb la seguretat d’haver consolidat ja sis vins al mercat, Mas Vicenç aviat plantarà malvasia per elaborar un vi de llarga criança i de gamma superior, que es vendrà principalment a Cabra del Camp. “Tenim projectes petits, molt humils, però molt potents. Elaborarem un vi d’aperitiu, un vinagre, un vi ranci… El vi és el patró, però recuperarem el que ens dona el paisatge amb la voluntat de conservar el patrimoni, l’ecosistema i les tradicions”, rebla l’enòleg.