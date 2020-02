Llongue publica ‘L’hora viscuda’, el seu setè disc en solitari

Feia deu anys que Josep Maria Llongueras, Llongue, no publicava un disc amb noves cançons, des d’ Els meus amics, del 2010. Fa cinc anys va editar El mestre ha estat a casa, una col·laboració amb Charly Soler, pianista i exdirector de la televisiva Orquesta Encantada, en què revisitava alguns dels seus temes. Aquest febrer ha publicat L’hora viscuda, un treball que té com a tema central la Suite dels fills de la terra, de divuit minuts de durada i que té sis cançons més. És el setè disc en solitari de la carrera de Llongue, que va començar a mitjans dels anys vuitanta com a líder de La Madam, un dels grups pioners del rock català.

Llongue explica el llarg procés per compondre la Suite : “No havia fet mai una cançó com aquesta. La vaig començar a fer la primavera del 2017 i el motiu principal el portava a sobre des de feia temps, però no em sortia res. Però de cop se’m va acudir una manera d’engegar-ho. Vaig fer un tros de dos o tres minuts i ho vaig deixar. Era com un acord. I l’endemà ho agafava, repassava la lletra del dia abans i seguia. Era com una carrera amb els ulls embenats que no sabia on s’acabaria. Sí que sabia com l’havia d’acabar, amb el motiu principal, però no què passaria entremig. I va durar dos mesos. Va ser com una febre. No havia treballat mai d’aquesta manera i no sé si ho tornaré a fer. Sabia que seria llarga, però la meva idea no era fer una cançó de divuit minuts”.

Més enllà de la suite

El músic sabadellenc, resident des de ja fa uns quants anys a la Pobla de Montornès, afirma que els altres temes del disc no són només un complement de la suite i defineix el seu nou treball com a eclèctic. “Sempre he fet bandera de l’eclecticisme, però aquest és un disc especialment eclèctic, amb coses molt diferents fetes en diferents moments. La cançó Crònica té vuit anys i, en canvi, Gràcies la vaig fer l’estiu passat especialment per un espectacle en directe i no em plantejava gravar-la”. El disc l’ha enregistrat al seu estudi de la Pobla de Montornès, on produeix altres grups des de fa uns anys. Aquesta faceta com a productor la va començar a Sabadell ja fa vint anys. De L’hora viscuda també se n’han gravat algunes preses a Vacarisses, a Castellar del Vallès i a Palma, on ha col·laborat amb el guitarrista Marc Grasas.

El disc va sortir al mercat el 5 de febrer. Un mercat que Llongue reconeix que no té res a veure amb el de quan començava en el món de la música a finals dels vuitanta amb La Madam. “Ha canviat molt, sobretot la manera de consumir la música, i hi ha una sèrie de generacions que es pensen que la música és gratis. Abans fer un disc era complicat i car, però si ho aconseguies tenies garanties que tindries un cert ressò, perquè les emissores et farien cas. Ara és més fàcil gravar i el repte és que t’escoltin”, afirma.

Aquest dissabte que ve, a l’Indi d’Esparreguera, és on es podrà escoltar per primer cop L’hora viscuda. A l’Absenta de Reus, Llongue i la seva banda hi tocaran el dia 27 de febrer. El 20 de març també està previst un bolo a Voilà Manresa.