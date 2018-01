Més voluntaris i cada cop més formats

Cada cop es veuen més els uniformes blau marí i taronja en grans esdeveniments o en situacions d’emergència a les principals ciutats del Camp de Tarragona. Són els voluntaris de Protecció Civil, que treballen de forma coordinada amb les policies municipals, els Bombers i els serveis d’emergència en aquestes situacions. Actualment al Camp de Tarragona hi ha 14 associacions de voluntaris de Protecció Civil amb un total de 253 membres, més de la meitat de les quals -vuit- s’han creat els últims cinc anys. La cap de servei de Protecció Civil del Camp de Tarragona, Eli Llombart, apunta que la previsió és que els pròxims anys es creïn noves associacions i les existents vegin augmentar els seus efectius. Actualment estan en tràmit de legalització les de Vila-seca, Cunit i Banyeres del Penedès.

Llombart explica que en els últims anys “s’han endreçat les associacions de voluntaris potenciant la formació en diferents àmbits, com en el sanitari, el jurídic o la recerca de desapareguts”. La tècnica assenyala que els voluntaris de Protecció Civil són molts cops la primera resposta davant d’una emergència, com és el cas d’inundacions, nevades o ventades, i que tenen a favor seu, per la seva proximitat, el coneixement del terreny i també de les persones.

El vicepresident de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, Antonio López, explica que les associacions com la seva “són també un planter de futurs professionals de diferents àmbits”. “Alguns bombers professionals, policies municipals o treballadors dels serveis d’emergències han sigut voluntaris abans”, comenta. Llombart afegeix que també passa el cas contrari, i professionals de cossos policials o d’emergències també dediquen hores al voluntariat a Protecció Civil, “i això és molt positiu”.

Formació continuada

Els voluntaris de Protecció Civil han de ser majors d’edat i tenir tots una formació bàsica obligatòria, començant per un curs que porta a terme l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), amb unes hores online i unes altres presencials sobre emergències o temes sanitaris, entre d’altres. Perquè una agrupació sigui legalitzada ha de tenir un mínim de tres membres amb aquesta formació completada. Els voluntaris se segueixen formant posteriorment en matèries com les transmissions, els plans d’emergència, atenció psicològica en grans desastres, la lluita contra el foc o seguretat nuclear, tant a l’ISPC com en altres organismes especialitzats, o a través de les associacions locals.

Mínim d’hores anual

El reglament de les associacions del voluntariat de Protecció Civil de Catalunya estableix que cada voluntari ha de fer 60 hores anuals de voluntariat, tot i que hi ha una certa flexibilitat. Si durant uns anys no s’arriba a aquests mínims, però, el voluntari passa a la reserva. També es pot demanar passar a la reserva un temps si per motius professionals o laborals no es pot complir el mínim d’hores i quan se superen els 65 anys. Els voluntaris a la reserva poden ser cridats en situacions de manca d’efectius per fer algun servei excepcional. Altres treballen en tasques de manteniment de material o magatzem, com és el cas dels més veterans.