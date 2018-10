Montblanc torna a transformar-se en la capital catalana dels clicks

El festival de clicks de Playmobil Clickània, que enguany arriba a l’onzena edició, s’ha convertit en el segon moment de l’any amb més nombre de visitants a Montblanc després de la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. En aquesta onzena edició, Clickània es podrà visitar a l’antiga església de Sant Francesc durant cinc dies: el 12, 13 i 14 i el 20 i 21 d’octubre.

Una combinació d’exposicions, punts de venda especialitzats, activitats paral·leles i molt variades, i la participació directa del públic amb concursos i tallers en un ampli espai del recinte històric de Montblanc, tot plegat perquè els visitants passegin per carrers i places i gaudeixin d’una de les viles medievals més ben conservades de Catalunya.

Per respondre millor a les necessitats dels visitants i especialment per garantir la seva comoditat, el festival agafa dos caps de setmana i està adreçat als aficionats i col·leccionistes de clicks de Playmobil, però també als curiosos. Està pensat per als que volen gaudir d’una exposició original i singular i de passada adquirir peces singulars.

Taller de miniatures

El taller de miniatures, a càrrec de Carla Olivares, es farà a la sala polivalent del claustre de Sant Francesc, que repeteix com a espai del certamen després d’estrenar-se l’any passat. Consisteix en la creació de diferents peces en miniatura, fetes amb argila polimèrica, que representaran uns pastissos de nata i xocolata amb una forma molt realista. Al final del taller cadascú podrà emportar-se a casa les peces que haurà fet.

També cal destacar l’exposició i demostració de maquetisme a la Sala de les Corts del claustre de Sant Francesc, a càrrec de José Luis Cardós i Marc Romero. S’hi podrà veure una maqueta lineal a escala 0 (1/45) amb trens de funcionament automàtic. El públic assistent podrà conèixer el procés de construcció d’una maqueta i veure demostracions pràctiques de construcció de diorames amb diferents materials de la mà dels seus autors.

Durant dos caps de setmana els visitants podran gaudir a l’Antic Hospital de Santa Magdalena de l’exposició dels muntatges dels aficionats que participen en el concurs de diorames. A més, al pati central del claustre de Sant Francesc hi haurà instal·lada una àrea de joc a càrrec del càmping Serra de Prades. Pels carrers i les places de Montblanc, a partir de les 17:00 hores de dissabte, 13 d’octubre, hi haurà la IV Diada dels Gegants i Nanos Centenaris de Montblanc. A les sis de la tarda, aquests elements aniran en cercavila fins a la plaça de Sant Francesc. El diumenge 21, a les 12.00 hores, també hi haurà sarau amb una cercavila amb la Mulasseta, l’Aligot i el Drac petit, acompanyats pels grallers de cadascuna de les colles.

Rècord d’assistència

L’edició del 2017 de Clickània va tancar amb una notable afluència de públic. La desena edició va obtenir unes xifres de rècord, ja que va arribar als 19.550 visitants. Durant el festival es va tonar a posar de manifest que a Clickània hi ha un gran volum de públic repetidor, a més de públic nou que ha conegut el festival a través dels mitjans de comunicació, les xarxes social i la recomanació d’amics i familiars.

QUARTA EDICIÓ DEL CONCURS D’INSTAGRAM

Durant el Festival també hi ha moments per a tot tipus de concursos i sortejos. Un dels més populars és el d’Instagram. Per participar-hi cal ser seguidor del compte @montblanc_medieval i etiquetar les fotografies del certamen amb els hashtags #montblancmedieval i #clickània2018. Es poden consultar les bases completes a www.clickania.cat.