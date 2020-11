El Port de Tarragona aposta per electrificar els molls

El Port de Tarragona ha provat recentment un innovador sistema amb l’objectiu de facilitar la connexió de diferents sistemes elèctrics dels vaixells al moll i, d’aquesta manera, que puguin desconnectar els seus motors de combustió interna, cosa que redueix la contaminació i estalvia combustible mentre estan atracats a les instal·lacions portuàries tarragonines. La potència total que pot subministrar aquesta nova connexió elèctrica és de 86 kW. La prova es va fer al moll de Lleida, que és on el remolcador de Salvament Marítim té la base a Tarragona.

Antigament aquest moll disposava de preses elèctriques que alimentaven les grues pòrtic electrificades per fer càrrega i descàrrega de vaixells. Un cop el sistema va caure en desús perquè va canviar la tipologia de les grues, es van aprofitar les instal·lacions per alimentar d’energia algunes embarcacions, com les de Salvament Marítim. A partir d’ara, amb aquest nou projecte, es millora aquesta connexió utilitzant la infraestructura existent i s’estudia per a futurs projectes d’electrificació. L’experiència obre la porta a la futura electrificació dels molls.

Reduir un 99% l’empremta de CO 2

Aquesta innovació que acaba de provar el Port de Tarragona és un pas més en la implementació del nou Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 per reduir l’impacte ambiental en el territori en la dècada 2020-2030. L’objectiu del pla és assolir la reducció en un 99% de l’empremta de CO 2 de l’Autoritat Portuària de Tarragona. El Port aposta per un creixement econòmic sostenible i és conscient dels reptes i desafiaments que haurà d’afrontar per mantenir la competitivitat en una economia global, així com per atendre la demanda social de protegir el medi ambient i fer un ús responsable dels recursos energètics. El Pla de Sostenibilitat té l’objectiu d’assolir l’excel·lència en la gestió ambiental i energètica dins l’àmbit del Port de Tarragona, i amb aquesta innovació es treballa en la línia prioritària de control d’emissions a l’atmosfera.

Els últims mesos s’han tirat endavant diverses iniciatives amb aquest objectiu, com la creació de noves zones verdes al Port de Tarragona, que compensen més de 1.500 tones de CO 2 . El disseny de tots els espais verds es basa en criteris sostenibles per reduir també l’empremta hídrica i fomentar la biodiversitat. Les plantes, arbres i arbusts autòctons, per tant, en són els protagonistes.

D’acord amb el pla també s’ha desmuntat la fàbrica de ciment del dic de Llevant, construïda el 2008, i s’ha aconseguit eliminar l’emissió de fins a 7.300 tones anuals de CO 2 . Les instal·lacions es desmantellaran per donar pas a una nova activitat relacionada amb l’emmagatzematge de cereals a granel i una nova nau destinada al sector cargo.

Una altra mesura és el foment del vehicle elèctric, i l’última adquisició són dues noves motocicletes elèctriques per a l’equip de la Policia Portuària, que desenvolupa les tasques de vigilància i control de les instal·lacions portuàries.

També el Port de Tarragona impulsa, conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, un projecte de restauració de la vida marina amb la col·locació de biòtops que servirà per regenerar els hàbitats i les espècies del fons marí dins de l’entorn del Port.