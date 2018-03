Roger Mas, Joana Serrat i Mazoni, al festival Ja Veus

El festival Ja Veus ha crescut i està de celebració. La primera edició es va dur a terme durant la tardor del 2016 i es va concentrar en un cap de setmana amb l’únic emplaçament del Seminari de Tarragona. Un any i mig després torna convertit en una cita musical que s’eixampla del 7 d’abril al 19 de maig i que oferirà set concerts únics i dues activitats culturals en diferents espais de la ciutat. El festival també té com a objectiu la recerca, la promoció i la difusió de talents musicals nous i la programació d’artistes consolidats, així com el seu acostament al públic de la ciutat de Tarragona i voltants, a partir d’un format de concerts únics per la seva filosofia i ubicació.

Harrison Ford Fiesta obrirà el festival el dissabte 7 d’abril a les 20.30 hores al Teatret del Serrallo i l’endemà, a les 12.30hores i al mateix escenari, serà el torn de Donallop. Dissabte 14, a les 21.00hores al Teatre Tarragona, Roger Mas presenta el seu últim treball, Parnàs. El dissabte 5 de maig a les 20.30 hores, al Teatret del Serrallo, seran El Petit de Cal Eril els que presentaran el seu últim àlbum: . Tot just tancada la màgica gira de La força, sense temps ni per agafar aire, El Petit de Cal Eril torna amb un nou disc que, de fet, són tres. El disc triangular s’ha produït, enregistrat i plantejat com una trilogia, una barreja màgica que es materialitza a l’escenari. El festival seguirà el dissabte 12 de maig a les 20:30 hores al Teatre El Magatzem amb Joana Serrat i el seu treball Dripping springs. Diumenge 13 de maig, a les 18.30 hores, al Claustre del Seminari, Mazoni presentarà el treball Carn, os i tot inclòs, i el dissabte 19 de maig a les 20.30 hores al Teatret del Serrallo Judit Neddermann portarà el seu últim àlbum, Nua.

Altres activitats culturals programades, en aquest cas gratuïtes, són Mínimus, un concert taller de música per a nadons, el 18 d’abril a les 10.30 hores a la Biblioteca Pública de Tarragona. Tres dies abans es projectarà la pel·lícula Canta, a les 18 hores, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat.