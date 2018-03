Safrània es reinventa

Una de les novetats turístiques d’aquest 2018 és la posada en funcionament d #Safrània365, una programació de petits esdeveniments al voltant de la gastronomia i els productes de proximitat que agafa el relleu de Safrània, la Fira de Sant Martí que s’ha dut a terme els últims deu anys.

#Safrània365 neix després de valorar i tenir en compte les opinions i propostes dels diversos agents implicats en la realització de la fira. Es va veure bé deixar enrere el format de fira concentrada en un cap de setmana del mes de novembre per passar a omplir el calendari d’accions que aprofitin el nom i el prestigi d’aquest aparador de producte agroalimentari de qualitat.

Activitats tot l’any #Safrània365 és una denominació que fa entendre que l’esperit i els objectius són els mateixos: la promoció del producte de proximitat i donar el protagonisme aproductors i restauradors. La novetat és la voluntat d’allargar l’activitat tot l’any. Es crea, doncs, un nom en format d’etiqueta (hashtag) que lliga la fira que ja coneix el públic i la xifra de dies de l’any perquè la durada és continuada.

Es confeccionarà un calendari d’activitats vinculades als productes del territori i adreçats al públic que ja coneixia Safrània, majoritàriament de proximitat, especialment del Camp de Tarragona i de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Inspirant-se en Safrània

Les propostes que es programaran seran similars a les que es feien a la fira: presentacions de productes, maridatges, demostracions de cuina, mercat de productes de proximitat, activitats culturals... I per començar es donarà continuïtat a la vermutada popular, que arriba a la tercera edició i tindrà lloc els migdies del 31 de març i l’1 d’abril, Dissabte Sant i Diumenge de Pasqua, aprofitant la intensa afluència de visitants a Montblanc durant la Setmana Santa.

La Conca 5.1, part implicada

El lloc escollit és la plaça de davant del celler modernista, un espai ampli on s’ubicarà un escenari, diversos estands i les botes per poder fer còmodament les degustacions. Hi prendran part elaboradors de vermuts i se’n podran degustar de diversos tipus, acompanyats de productes de cansaladeria, patates fregides... Els dos dies hi haurà musica durant les tres hores que està previst que duri cada sessió L’acció s’ha organitzat encol·laboració amb La Conca 5.1, que ja es va encarregar de coordinar-les vermutades del 2016 i el 2017.

L’aposta per productes KM 0

L’any 2008 Montblanc va recuperar la Fira de Sant Martí, que va substituir la que es feia per Sant Maties des dels anys setanta del segle XX. Aquesta recuperació va anar lligada a una transformació en el concepte de la mostra. Es va passar de l’antiga i tradicional fira multisectorial a una iniciativa més moderna, que focalitzava l’atenció en els productes de proximitat. D’aquesta manera va néixer Safrània, una mostra gastronòmica que ha apostat, durant una dècada, per la promoció dels productes locals. La fira, que se celebrava a principis de novembre, tenia un protagonista molt especial, el safrà. I és que el cultiu d’aquesta espècia s’ha recuperat els últims anys a la Conca, en especial a Montblanc i Santa Coloma de Queralt. Ara Safrània es multiplica i dona lloc a #Safrània365, una iniciativa que continua donant valor als productes quilòmetre zero de la Conca.