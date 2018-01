La Sala Trono inicia una nova etapa al Teatre Metropol

L’Ajuntament de Tarragona i la Sala Trono han establert un conveni per tal que la caixa escènica del Teatre Metropol esdevingui seu estable de la programació de petit format de la Trono. La nova ubicació serà la caixa escènica del Teatre Metropol, un espai que permet ampliar l’aforament respecte al local anterior ubicat a la plaça de Dames i Vells. Així, l’aforament serà de 80 espectadors, si només s’utilitzen les butaques frontals, i si també s’utilitzen els laterals s’arribarà a 135 espectadors.

Actualment s’estan habilitant la taquilla i els accessos per als espectadors, que seran pel carrer d’Armanyà. Amb aquest acord, de tres anys, l’Ajuntament i la companyia teatral doten la ciutat d’una programació estable de l’escena emergent amb el segell de qualitat de la Sala Trono, un dels principals programadors privats d’arts escèniques de la ciutat i l’única gestora i productora privada de teatre de les comarques de Tarragona.

Jornada de portes obertes

L’espectacle Això és tot, dirigit per Israel Solà, va ser l’últim que es va representar a l’antic escenari de la Trono, ubicat a la plaça de Dames i Vells. Els actors Oriol Grau i Pau Ferran, caracteritzats en els personatges Sala i Trono, mostraven en clau d’humor i amb l’estil del cabaret la trajectòria de la Sala els últims 14 anys, així com els motius del tancament. Ara els dos mateixos personatges donaran la benvinguda al públic que vulgui veure les noves instal·lacions en la jornada de portes obertes que se celebrarà aquest diumenge. Sala i Trono hi seran de dotze a una del migdia, tot i que la Sala estarà oberta i serà visitable fins a les vuit del vespre.

Arrenca el 15 de febrer

La nova temporada que presenta la Sala Trono-Armanyà consta d’onze espectacles programats -la meitat dirigits per dones- i una producció nova que s’estrenarà al maig. L’espectacle Fairfly, de la companyia La Calòrica, escrit per Joan Yago i dirigit per Israel Solà, inaugurarà les noves instal·lacions de la Sala Trono el dijous 15 de febrer a les 20.30 hores. El muntage es podrà tornar a veure el 16 de febrer a les 18.30 hores. Altres produccions que es podran veure seran Abans que arribi l’alemany, els dies 23 i 24 de febrer (20.30 hores) i 25 de febrer (18.30h), i Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, el 2 i 3 de març (20.30h) i 4 de març (18.30h).

Les promocions per fidelitzar públic, com els Amics de la Sala, es mantenen i s’amplien a funcions i promocions especials només per a Amics. Per fer-se Amic cal pagar 8 euros anuals i amb el carnet corresponent s’aplica un descompte de 4 euros en el preu de l’entrada. Els espectadors menors de 25 anys podran comprar les seves entrades per només 5 euros. La Sala manté l’entrada general a 16 euros.