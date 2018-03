Vermutada musical per començar

Els pròxims 31 de març i 1 d’abril, Montblanc viurà el naixement de #Safrània365, una nova proposta que vol multiplicar els esdeveniments per promoure els productes de proximitat i la gastronomia, combinats, en aquesta primera ocasió, amb diferents actuacions musicals que donaran un caliu especial a la vermutada popular, una de les principals propostes.

Actuacions musicals

El grup que actuarà en aquest primer acte del #Safrània365 serà Ponent Roots (dissabte 31 a les 12.30 hores). L’endemà diumenge, a la mateixa hora, actuarà la cantautora lleidatana Meritxell Gené. L’artista portarà a l’escenari les cançons del seu últim disc, Branques (quart de la seva discografia). Aquest disc recull 12 poemes musicats de 12 poetes d’arreu dels Països Catalans del segle XX: Joan Vinyoli, Maria-Mercè Marçal, Joan Barceló, Joan Sales...

Seguidament hi haurà l’actuació de PD Alexandre Bonanit. Tots els concerts tindran lloc davant de l’antic celler modernista de Montblanc.

Mentre sona la música, els assistents a #Safrània365 podran gaudir d’una vermutada popular de la mà del Museu del Vermut de Reus, Vermouth Padró & Co. de Bràfim i On The Rocks de Vimbodí. A més, també hi seran presents, per fer més gran aquest aperitiu musical, l’Agrobotiga Portell de Montblanc, Carbòniques Miracle i Ca la Cova de Vimbodí. El preu de les degustacions serà de 2 euros a cada estand.