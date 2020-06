Un àtic a Tortosa

Baixar de Poblet a Tortosa és recórrer gairebé tota la demarcació de Tarragona de punta a punta. Sortir des de la N-240, agafar a Montblanc la C-14 fins a Reus, seguir avall per la ja alliberada A-7 i girar a l’altura de l’Aldea cap a la C-12 per arribar a Tortosa.

Aquest viatge l’han fet, d’un temps ençà, algunes peces del Museu del Monestir de Poblet i d’altres equipaments culturals de la nostra zona. Pintures, escultures, làmines de coure pintades... Elements patrimonials que necessitaven una restauració, o com a mínim una bona neteja. Aquestes cures -per assimilar-ho al món de la salut- no les pot realitzar qualsevol. Només cal recordar el cas de l’eccehomo de Borja (Saragossa) i les seves derivades per entendre que el tractament per part de professionals és bàsic.

Les mans que poden intervenir sobre teles i talles de fusta han de ser experimentades i tenir una formació adient a cada material i característica tècnica de les peces a tractar. Per sort, a Tortosa hi ha un àtic amb unes vistes excepcionals i millors professionals al servei del nostre patrimoni.

Dins l’edifici de l’antic Convent de Sant Joan de Tortosa, seu de l’Escola d’Art de Tortosa, dirigida per l’artista Pilar Lanau, hi ha un equip humà liderat per Carme Clemente -dues proves més que el sector del patrimoni i els museus a Tarragona és eminentment femení, cosa que és una gran notícia- amb professionals que es desviuen per recuperar peces de tot tipus i de tots els punts del Camp i l’Ebre.

Una feina minuciosa, precisa, estoica en alguns casos i molt llarga. Professionals que s’encarreguen d’unes tasques delicadíssimes, però que moltes vegades han de passar inadvertits per a l’ull del visitant que, temps després de la restauració, admira qualsevol obra que hagi passat per les seves mans.

Fent una cerca a Google trobarem notícies sobre restauracions d’elements procedents de la Font del Centenari de la Rambla Nova de Tarragona, inventaris i catalogacions de fons municipals d’art, presentacions de publicacions, intervencions en elements d’orfebreria... Una corrua de notícies sobre la tasca de la Unitat de Conservació i Restauració de la Diputació.

Per sort, he pogut accedir a diferents tallers de restauració: al Museu del Prado, la Reial Acadèmia de San Fernando, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu de Lleida, el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, el Museu de Castelló... Sempre s’hi percep un pas del temps diferent, un moviment diferent al de l’exterior. Un espai, en tots aquests tallers, incloent-hi el de Tortosa, en què podem observar l’art gairebé des de dins.