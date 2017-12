Un curiós encàrrec: una estàtua de Mazinger Z

Aquest estiu es compliran quaranta anys de la construcció d’una de les estàtues més peculiars del Camp de Tarragona i també de tot Catalunya: el Mazinger Z del Mas del Plata, una urbanització del poble de Cabra del Camp, a l’Alt Camp. Aquesta reproducció de deu metres d’alçada del personatge de la mítica sèrie de dibuixos animats japonesa és actualment el lloc de pelegrinatge anual de milers d’aficionats al manga. Recentment s’ha repintat amb un crowdfunding de l’Associació d’Amics de MazingerZ, que hi organitza fins i tot una trobada cada any.

D’on va sortir la idea i com es va materialitzar? Ens hem de remuntar a finals de la primavera del 1978, quan la planta del Vendrell de l’empresa Fibrester va rebre un curiós encàrrec: construir una estàtua de deu metres de Mazinger Z, el protagonista de la sèrie de televisió de dibuixos animats de moda en aquell moment. L’empresa estava especialitzada en el treball amb fibra de vidre i la construcció de barques i taules de surf representava més d’un 90% de la seva producció; mai havien construït cap cosa semblant. Ricardo Martínez, llavors responsable de l’oficina tècnica de Fibrester al Vendrell, explica com van estudiar i acceptar l’encàrrec.

Anuncis a la ràdio de Don Pollo

Aquesta estàtua s’havia de construir enmig d’una esplanada envoltada de pins al terme municipal de Cabra del Camp, a l’Alt Camp, en una partida anomenada Mas del Plata, que havia de donar nom a una gran urbanització que uns promotors immobiliaris havien començat a promocionar amb anuncis a la ràdio a través d’un dels principals radiofonistes de l’època, Luis Arribas Castro, conegut popularment com a Don Pollo. Però volien tenir un impacte publicitari encara més gran i van creure que el robot protagonista d’aquella sèrie nipona, que estava causant furor entre els nens i adolescents de tot l’Estat, seria un gran reclam.

L’encàrrec va avançar molt ràpidament amb l’objectiu de fer la instal·lació en plenes vacances d’agost aprofitant la baixada de feina. Però calia solucionar alguns problemes. “Els promotors volien construir una escala interior perquè els nens poguessin pujar fins al cap de l’estàtua i treure el nas per la visera del casc. Els hi vam haver de treure del cap perquè no hi havia prou espai a l’interior de la figura i hauria sigut molt perillós. Però són molts els que es pensen que havia existit aquesta escala, perquè algun nen havia aconseguit pujar fins a dalt i treure-hi el cap”, explica Martínez.

Les plaques es van anar construint seguint el procés de producció amb fibra de vidre, amb motllos de guix, que després no es van conservar. També s’abaratia el cost, que algunes fonts assenyalen que va arribar als deu milions de pessetes, tot i que Martínez no recorda la xifra exacta que el promotor va pagar. “Vam trobar-nos amb el problema de com construir els punys, una tasca molt complicada per als modelistes de l’empresa i que al final la vam encarregar a un escultor. Després a la nostra planta en vam construir les plaques de fibra de vidre”, explica el llavors responsable de l’oficina tècnica, que recorda que almenys tres o quatre vegades Arribas Castro va visitar la fàbrica per seguir el procés de producció. La planta del Vendrell on es va construir el Mazinger Z va tancar fa gairebé una dècada.

Quatre dies per muntar-lo

El muntatge del Mazinger Z del Mas del Plata es va fer durant quatre dies al començament del mes d’agost del 1978, amb una desena de treballadors, inclosos Martínez i un dels socis propietaris de l’empresa. Es treballava des de dins de la figura i l’operació més difícil va ser encaixar el cap: van haver de lligar l’operari amb cordes. Martínez considera que en l’actualitat la construcció d’una figura com aquesta seria gairebé impossible perquè els costos es dispararien per complir la normativa de riscos laborals, tant en l’elaboració de les plaques -a causa dels productes químics que s’utilitzen- com en la mateixa instal·lació.

Un lloc de trobada de fans de la sèrie

L’agost del 2015, un grup de fans de Mazinger Z que s’havien conegut a través de Facebook van aprofitar que un d’ells venia des de Bilbao a veure l’estàtua de Cabra del Camp per organitzar-hi una trobada a través de la xarxa social. L’ajuntament del municipi s’hi va implicar posant-hi taules i cadires i un escenari. A més, es va batejar la plaça on és l’estàtua amb el nom d’Alfredo García Garrido, compositor de la música i la lletra de la versió en castellà de la cançó d’inici de la sèrie. Ell mateix va assistir a la trobada, que va ser un èxit de públic. L’any passat es va tornar a fer, però aquest estiu el canvi d’alcaldia viscut al consistori del municipi ha comportat que no s’organitzés.

El president de l’Associació d’Amics de Mazinger Z, sorgida justament d’aquestes trobades, José Luna, explica que estan treballant perquè l’estiu vinent es torni a celebrar la trobada a Cabra del Camp, a més d’organitzar altres actes com una exposició a Barcelona, la més gran d’Europa sobre la sèrie japonesa, coincidint amb el 40è aniversari de l’estrena de la sèrie a l’Estat. Cites com el Saló del Manga també porten desenes de fans de tot el món a veure l’estàtua.

Un fenomen el 1978

Mazinger Z és una sèrie de dibuixos animats japonesa de l’any 1972. Es va estrenar a l’estat espanyol el 4 de març del 1978 i es va convertir en un veritable fenomen de masses, sobretot per la novetat que va representar el seu argument basat en la ciència-ficció. Se’n van emetre 32 episodis els dissabtes a la tarda, després del Telediario, amb una interrupció de mig any entre els primers 27 capítols i els últims 5.

Nova pel·lícula el 2018

Els fans de Mazinger Z tenen marcada en vermell una data al calendari: el 19 de gener. Aquell dia està previst que s’estreni als cinemes de l’Estat la nova pel·lícula d’animació Mazinger Z Infinity. El director del llargmetratge és Junji Shimizu, amb guió de Takahiro Ozawa. Koji Kabuto pilotarà de nou el superrobot Mazinger Z per salvar la humanitat de les mans del Doctor Infern i el seu Imperi del Mal.