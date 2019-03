La ruta dels miradors per albirar les muntanyes de la Costa Daurada

La comarca del Baix Camp és un territori d’una orografia molt diversa i canviant que proporciona grans vistes panoràmiques que permeten gaudir dels paisatges i de la natura. Les muntanyes de Prades, la serra de Llaberia, la baronia d’Escornalbou o la plana plena de conreus d’avellaners i oliveres conformen un espai d’una gran riquesa i d’una bellesa estètica impressionant.

Per aquesta raó, des del Consell Comarcal del Baix Camp s’ha estrenat un recorregut que entrellaça els diferents municipis a través d’uns miradors panoràmics que ens permeten copsar una visió única d’aquest territori.

Els miradors estan situats als municipis de l’Albiol, l’Aleixar, Almoster, Arbolí, Colldejou, Miami Platja, Prades, Riudecols, Riudoms, Vandellòs, Capafonts i les Borges del Camp, i com que estan especialment pensats per a la gent que visita el Baix Camp amb cotxe, s’hi pot accedir fàcilment amb vehicle. Cada mirador disposa d’una zona de descans i de mobiliari d’interpretació del paisatge.

El paisatge del Baix Camp acumula restes culturals dels pobles que hi han viscut, ens mostra com la gent ha interaccionat amb el seu entorn i com s’hi relaciona encara ara, ens ofereix un esbós de la força dels elements naturals i de la lluita de l’home per adaptar-s’hi.

A través de la Ruta dels Miradors, es poden conèixer les característiques geològiques, geogràfiques i naturals de la comarca, i a la vegada la cultura rural d’aquests pobles, la relació de l’home amb el seu entorn natural i com aquesta relació ha conformat, en bona part, la manera de ser dels habitants d’aquesta zona.

Aquest itinerari es pot dividir, segons l’àmbit geogràfic, en quatre grans temes. El primer, els miradors de les muntanyes de Prades, engloba els municipis de l’Albiol, Arbolí i Prades. En aquest entorn destaquen punts com la Mussara, un nucli despoblat ubicat enmig de la natura, l’ermita de l’Abellera i la roca foradada a Prades -que són dos llocs perfectes per anar-hi tot fent una caminada- o el castell de l’Albiol.

Els miradors de la terra dels dips, vincula els municipis de Colldejou i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. D’aquesta zona destaquen l’ermita de Santa Marina, la mola de Colldejou -un dels cims emblemàtics de la demarcació-, el centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer, ubicat a l’Hospitalet de l’Infant, o l’ermita de Sant Roc, on es pot gaudir d’unes excel·lents vistes de tota la costa tarragonina.

Els miradors dels paisatges de l’avellana reuneixen els municipis d’Alforja, Almoster, les Borges del Camp i Riudecols. En aquesta zona destaquen espais com el santuari de la Mare de Déu de Puigcerver o les cases senyorials d’Almoster.

Per acabar aquest itinerari de miradors que relliguen tot el Baix Camp, l’última etapa ens porta al mirador de Mont-roig i Miami Platja. Els llocs més característics d’aquesta zona són els búnquers testimonis de la Guerra Civil Espanyola, a tocar del mar, i el torreó de Miami Platja, una torre circular que domina les cales dels penyals.