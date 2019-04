Un projecte genuí

MAI ABANS M’HAVIEN parlat dels equips genuines i, tot i que no em considero una apassionada del futbol, crec que cal parar atenció a aquesta proposta nascuda l’any 2016 a Tarragona dins del Nàstic i que en només tres anys ja ha aconseguit arribar arreu de l’estat espanyol a través de LaLiga Genuine. Una competició que ha passat de tenir divuit equips competint el primer any a trenta el segon. La bona notícia és que a partir del setembre el Club de Futbol Base Marc Bartra, de Sant Jaume dels Domenys, crearà un equip format per nens i nenes amb síndrome de Down. Aquesta és una proposta pionera a la comarca del Baix Penedès, ja que serà el primer club de la zona que comptarà amb un equip genuine. Una aposta que mostra que el futbol és un esport inclusiu que vetlla per oferir valors com la companyonia i l’esforç sota el lema “Compartir abans de competir”, l’autèntic objectiu de practicar un esport.

La idea de crear aquest equip amb persones amb discapacitat intel·lectual a Sant Jaume va sorgir d’una mare que ho va plantejar al club i que donarà resposta a moltes famílies de la comarca i de poblacions veïnes que avui dia es desplacen a Tarragona o Barcelona perquè els seus fills i filles puguin aprendre a jugar a futbol. Felicito el Nàstic per la brillant iniciativa, i a tots els equips, que són molts, per donar cabuda a tothom i fer del futbol un esport carregat de tanta genuïnitat...